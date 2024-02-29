Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29.02.2024

Türkiye piyasaları bugün 4. çeyrek büyüme verisine odaklanmış durumda. Haziran 2023'teki genel seçim sonrasında Kabine değişimi ile birlikte ekonomi yönetiminin başına Mehmet Şimşek'in gelmesi ile politikalar da değişmişti.

2022 yılında %5,6 büyüyen Türkiye ekonomisinde iç talep öne çıkarken, ekonomi yönetiminin değişmesi ile iç talebin düşürülmesi hedefleniyor. Bankaların kredi musluklarını kısmasıyla başlayan süreçte ek atılan adımlar ve özellikle sıkı para politikasına geçiş ile enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleşen adımlarla da 3. çeyrekte iç talepte geri çekilme meydana gelmişti.

Büyümenin ihracat odaklı stratejiyle olması beklenirken, Avrupa tarafındaki global resesyon endişelerinin devam etmesi bu sürecin beklenenden daha uzun sürmesine neden olabilir. Fakat atılan adımların etkisi ile 3. çeyrekte Türkiye büyümesinde ihracatın puansal bazda getirisi 2. çeyreğin üstünde seyretmişti. 2023 yılında Türkiye ekonomisinin %3,5 büyüyeceği düşünülüyor.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşı Janet Yellen ile G-20 toplantılarının yapıldığı Sao Paulo'da görüştü.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede “enflasyonla mücadele misyonu da dahil olmak üzere Türk ekonomi politikasının devam eden gelişimi” tartışıldı.

Ayrıca kara para aklamanın önlenmesi çabaları, terörist rejimlerinin finansmanına karşı mücadele ve yaptırımların uygulanması gibi bölgesel konular da ele alındı.

Borsa İstanbul Ulusal-100 endeksi, dünkü işlem gününe sadece 5 puan civarında yükselişle başladı. Akabinde oluşan satış baskısı ile 9.062,36 seviyesine kadar geri çekilme oluşurken, seansın kapanışı da yüzde 1,28 oranında düşüşle aynı seviyeden oldu.

Türkiyede dün açıklanan ekonomik verilerde; Ocak ayının Dış Ticaret Dengesi, önceki senenin aynı ayına göre yüzde 56,4 oranında azalışla 6 Milyar 227 Milyon Dolar açık verdi. Şubat ayının Ekonomik Güven Endeksi ise, yüzde 0,4 oranında azalışla 99,4’den 99,0 seviyesine indi.

ABD’den gelecek olan; Fed’in önemli enflasyon göstergelerinden Kişisel Tüketim Harcamaları verileri ile piyasalar üzerinde oynaklıklar oluşabilir.

Diğer yandan, dün ABD’de görülen Halkbank’ın temyiz davasından her hangi bir sonuç çıkmadı

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