Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 29/09/2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 21 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ve 500 baz puan faiz artışına gidilen Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’ni yayımladı. Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir ifadelerinin kullanıldığı özette, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir vurgusu yinelendi.



Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Ağustos ayında 94,10 ile 2023 yılının en düşük değerini alan endeks, Eylül ayında %1,3 artış kaydederek 95,4 değerini aldı. Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen endeks, Temmuz ayından bu yana 100 değerinin altında kalarak, ekonomik duruma ilişkin kötümserliğe işaret ediyor. Tüketici güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre %5,1 artış ile 71,5 değerini aldı. Reel kesim güven endeksi %0,5 artış ile 105,1 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %2 gerileme ile 113 olarak değerlendi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %3 artış ile 117,7 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi ise %1 arttı ve 88,3 değerini aldı.



ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı raporda, risklerin devam etmesine rağmen, ülkede önceki yılların aksine pozitif reel faiz stratejisine yönelik söylem ve destek olduğuna dikkat çekildi. %40 ya da üzerinde bir politika faizi yıl sonu itibarıyla beklenen enflasyona göre pozitif reel faiz verilmeye başlanacağı anlamına geleceği belirtilen raporda, bankanın 3 ay sonraki USDTRY tahmini 28 olurken, altı ay sonra ise 29 seviyelerinde olacağı ön görüldü.



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da, Eylül ayı öncü tüketici enflasyonu verilerine göre aylık bazda %0,3 artış kaydeden TÜFE, yıllık bazda %4,5’e geriledi. Ağustos ayında yıllık TÜFE %6,1 seviyesindeydi. Yıllık bazda %4,5’lik enflasyon oranı, Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi. Gıda fiyatları yıllık bazda %7,5 artış ile enflasyona en fazla katkıyı koyan kalem oldu.



ABD ekonomisi 2023 2. çeyrekte öncü verileri teyit ederek %2,1 oranında büyüdü. İkinci çeyrekteki artış, ticari yatırım, tüketici harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışlardan kaynaklandı. İlk çeyrek büyüme rakamı %2’den %2,2’ye revize edildi.



Bugün Türkiye dış ticaret dengesi, İngiltere büyüme rakamları, Almanya perakende satışlar, Euro Bölgesi öncü TÜFE verileri yayımlanacak. ABD tarafında ise kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler, Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek. S&P’nin ise Türkiye kredi notu değerlendirme raporunu yayımlaması bekleniyor.



USDTRY 27,469, EURTRY 29,058 ve GBPTRY 33,570 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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