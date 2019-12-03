Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Aralık 2019

Haftanın ilk işlem gününde Türkiye tarafında büyüme rakamı ve imalat PMI verisi takip edildi. Son 3 çeyrekte daralma gösteren ekonomi 2019'un 3. Çeyreğinde %0,9 büyüdü. 50 eşik seviyesi altında kalan İmalat PMI verisi ise Kasım’da %0,50 puan artışla 49,50 oldu. Eşik değer olan 50,0’a yaklaşan PMI, sektörün faaliyet koşullarında sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti.

Bununla beraber önemli göstergeler arasında yer alan İhracat rakamları, 3. Çeyrekte yüzde 5.1 seviyesinde açıklanırken İthalat göstergeleri yüzde 7.6 seviyesinde gerçekleşti. Yıl boyunca yurt içinde artan siyasi ve jeopolitik risk unsurlarının etkisiyle beraber yükselişe geçen kur fiyatlamalarıyla beraber büyüme rakamlarında görülen daralma İhracat ve İthalat rakamlarına da yansıdı.

Bugüne baktığımızda ise Türkiye tarafında açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamlarıyla güne başladık. Açıklanan rakamlara göre Tüketici Fiyatları Kasım’da aylık %0,38 arttı, yıllık ise 10,56 seviyesine geldi. Yıllık en fazla artış ise %43,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Yurt dışı tarafta açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise Almanya'da açıklanan imalat sektörü PMI endeksi Ekim'deki 42.1 seviyesinden Kasım ayında 44.1 seviyesine yükseldi. Kasım ayına ilişkin önceki tahmin ise 43.8 idi. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde imalat göstergesi son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasına rağmen art arda 50 seviyesinin altında gelerek sektörde daralmanın sürdüğünü işaret etti.

Euro Bölgesi'nde ise imalat PMI verisi Kasım'da 45.9'dan 46.9'a yükseldi. Art arda onuncu ayda da daralma sinyali veren imalat verisinde önceki tahmin 46.6 idi.

Euro Bölgesi’nin aksine zayıf gelen ABD Kasım ayı İmalat PMI Endeksi verisi ardından USD değer kaybı yaşadı. 48.1 ile beklentilerin altında kalan veri ardından Dolar endeksi hızlı bir düşüş yaşayarak 97.81 seviyesine geriledi. Bunun yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın Brezilya ve Arjantin’den gelen çelik ve alüminyuma tarife uygulayacağını belirtmesi ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine yönelik olumsuz yönde gelen haber akışları ise küresel risk iştahında zayıflamaya neden olmakta.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5.75 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5.7470 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6.3690 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7.4350 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5.7550 EUR/TL kuru 6.3760 GBP/TL kuru ise 7.45 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Veri akışına baktığımızda ise günün geri kalan kısmında İngiltere’den İnşaat PMI verisi takibimizde olacak.

03/12/2019 12:06