Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Aralık 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün yatırımcılarla yaptığı toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Kavcıoğlu; "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2022 sonunda enflasyonda önemli bir düşüş beklediklerini belirtirken, faiz indirimleri ile ilgili olarak sınırlı alanlarının kaldığını ifade etti.

İstifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün yapılan devir teslim töreni ile görevi yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati’ye devretti. Nureddin Nebati; “Ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Önceliğimiz yüksek faiz olmayacak. Kararlı, eş güdüm içerisinde çalışılan, Cumhurbaşkanının belirlediği politikaların çerçevesinde adımların atıldığı bir süreci hep beraber yaşayacağız.” açıklamalarını yaptı.

TCMB verilerine göre brüt rezervler 26 Kasım haftasında 126,4 milyar dolar düzeyine geriledi. 19 Kasım haftasında brüt rezervler 128 milyar doları aşmıştı. 26 Kasım haftasında net rezerv 24,7 milyar olarak kaydedildi. Swap hariç net rezerv eksi 36,2 milyar dolara çıktı.



Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunun görünümünü durağandan negatife indirdi. Fitch raporunda “Merkez Bankası’nın erken parasal gevşeme döngüsü ve daha fazla faiz indirimi veya 2023 başkanlık seçimleri öncesi ek ekonomik teşvikler yurtiçi güvende erozyona yol açıyor. Bu durum lirada, gün içinde benzeri görülmemiş oynaklık dahil, keskin bir düşüş ve artan enflasyon olarak kendisini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.



ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre haftalık işsizlik maaşı başvuruları 27 Kasım’da sona eren haftada 28 bin artışla 222 bin oldu. Bu artışa rağmen başvurular pandemi döneminin en düşük seviyelerinde kaldı.



Euro Bölgesi’nde ÜFE, Ekim’de bir önceki aya kıyasla %5,4, geçen yılın aynı dönemine göre de %21,9 arttı.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkedeki enflasyonu tanımlamak için kullanılan "geçici" ifadesini bırakmaya hazır olduğunu belirtti.



Bugün açıklanacak Türkiye TÜFE ve ÜFE rakamları yüksek önem taşıyor. Ayrıca ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.

Piyasada anlık olarak USDTRY 13,640, EURTRY 15,420 ve GBPTRY 18,150 olarak fiyatlanıyor.

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03/12/2021 09:02