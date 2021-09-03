Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Eylül 2021

Küresel piyasalarda risk iştahının yüksek olması, Fed Başkanı Powell’ın faiz artırımında aceleci davranmayacaklarını açıklaması ve son açıklanan verilerin ekonomik aktivitelerin arttığını göstermesiyle, piyasalarda olumlu bir hava estiğini söyleyebiliriz. Buna paralel olarak USDTRY kuru dün 8,265 seviyelerine kadar gerileyerek 11 Hazirandan bu yana dip seviyesini gördü. BİST 100 ise %0,34 değer kazanarak 3 aylık periyotta rekor tazeledi. Bugün saat 10:00’da açıklanacak Türkiye Ağustos ayı enflasyon rakamı günün en önemli verileri arasında yer alıyor.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları pandemiden beri en düşük seviyede. ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre başvurular 28 Ağustos’ta sona eren haftada 14 bin düşerek 340 bine geriledi. Bu, 2020 yılının Mart ayından beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Bugün 15:30’da ABD tarım dışı istihdam verileri yakından takip edilecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, sistemde hisse senedi finansmanının rolünü artırmak amacıyla Pekin’de yeni bir Borsa kuracaklarını açıkladı. Borsanın küçük ve orta ölçekli inovatif girişimler için bir platform olacağını belirten Şi, borsanın ne zaman kurulacağı gibi konularda detay vermedi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, partisinin üyeleri ile yaptığı görüşmede, bir yılı aşkın görev süresinin ardından, istifa etmeyi planladığını söyledi. Nikkei 225 endeks vadeli kontratları bu gelişmenin ardından kazançlarını sürdürürken, yen dalgalı bir seyir izledi.

Dün günü 8,277 ile kapatan USDTRY kuru, Bugün piyasada 8.290 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 9.845, GBPTRY kuru ise 11.465 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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03/09/2021 10:11