Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Haziran 2021

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir önceki gün Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri düşürmesi gerektiğini söylemesi ardından rekor kıran dolar/TL’de dün geri çekilmeler yaşadı.

Erdoğan’ın faizleri Temmuz-Ağustos gibi indirebiliriz anlamına çıkan ifadelerde bulunmasının ardından dün TCMB’nin yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, para politikasında erken gevşemeye yönelik oluşan beklentinin ortadan kalkması gerektiğine vurgu yaptı.

8,65 düzeyinde dengelenen dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı'nın yatırımcı toplantısında "Politika faizini gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşturmayı sürdüreceğiz" ifadeleri ve verdiği mesajlar sonrasında 8,60'ın altına çekildi.

Küresel tarafta ise dün Almanya’nın Nisan ayı Perakende Satışlar ve Euro Bölgesi’nin Mayıs ayı ÜFE rakamları takip edildi. Almanya’nın Perakende Satışlar verileri; beklentilerin hayli altında kalırken, Euro Bölgesi’nin Üretici Fiyat Endeksi rakamları ise; enflasyonist baskının devamına işaret etti. Akşam saatlerinde ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde; Destek politikalarının, pandemi ile ekonomik toparlanma arasında köprü olacak şekilde devam eceğini belirtti.

Bugün ise ekonomik takvimde Türkiye tarafından Mayıs ayının enflasyon rakamları takip edilecek. Küresel tarafta ise; Hizmet ve Bileşik PMI dataları ile ABD’de açıklanacak olan Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Raporu verileri ile oynaklıklar oluşabilir.

Kur tarafına baktığımızda dünkü işlem gününe 8,5886 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,5826 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,4785 GBPTL kuru ise 12,1598 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,5990 EUR/TL 10,4896 GBP/TL kuru ise 12,1719 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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03/06/2021 10:06