Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Kasım 2021

Bugün gözler Fed toplantısında olacak. Faiz oranlarında değişiklik kararı beklenmese de, piyasayı fonlamak için kullanılan varlık alım programıyla ilgili açıklamalar önemli olacak. Tek mesele varlık alım azaltımının ne zaman ve ne kadarlık tutarlarla başlayacağı. Genel fikir birliği Fed’in varlık alımlarını azaltmaya Kasım ayında başlaması ve bu süreci 2022 ortalarına kadar sonuçlandırması yönünde. Faiz artırımında ise nasıl bir takvim izleneceğine dair ipuçlarının bu toplantıda verilebileceği düşünülüyor. Varlık alımının azaltılması ve Fed’ten gelecek faiz artışı mesajları, USDTRY kurunda daha fazla baskı oluşturabilir.

Türkiye’de ise Tüfe/Üfe rakamları açıklanacak. Eylül ayında son 17 ayın en yüksek seviyesine çıkan Tüfe’nin yıllıkta %20’yi aşması bekleniyor. Dövizdeki yukarı yönlü hareketlerin Üfe’de de artış yaşanmasına sebep olacağı tahmin ediliyor.



IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Dünyada devam eden Covid-19 aşılamasının hızlanmasının enflasyondaki yükselişi sınırlayacağını belirtti. Georgieva ayrıca, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların, 2022 ve sonrasında da devam edebileceğini, bu durumun fiyatlara baskı yaptığını, Merkez Bankalarının da enflasyona karşı aksiyon almaya başladığını vurguladı.

Dün kur tarafında USDTRY’de gün içerisinde 9,460’lı seviyelere kadar geri çekilmeler görüldü ancak düşüşler kalıcılık sağlayamadı. Bugün Fed’in mesajarı ve tüfe açıklamaları öncesinde USDTRY piyasada 9,610 seviyelerinde fiyatlanıyor. ABD’den gelecek mesajlar ve Türkiye’de açıklanacak veriler ile kurdaki bugün ve yarınki hareketler önem taşıyor. EURTRY 11,144 ve GBPTRY 13,110 ile piyasada fiyatlanmakta.

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03/11/2021 08:42