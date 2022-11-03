Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Kasım 2022

ABD Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizinde 75 baz puan artışa gitti. %4’e çıkarılan politika faizi, 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye getirilmiş oldu. Faiz artışlarına Mart ayında 25 baz puanla başlayan FED, Mayıs ayında 50 baz puan artışa gitmişti. Dün akşamki kararla birlikte, 4 toplantı üst üste 75 baz puan faiz artışına gidilmiş oldu. Karar metninde, enflasyonu dizginlemek için başlatılan agresif sıkılaşma sürecinin son aşamasına girdiği ifadeleri yer aldı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell, bir noktada faiz artışlarının yavaşlamasının uygun olacağını ve Aralık toplantısında daha küçük bir faiz artışının olası olduğnu söyledi.

FED kararı sonrası açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, FED’in bağımsızlığına saygı duyduklarını ve FED’in eylemlerinin enflasyonun düşmesine yardımcı olduğunu söyledi.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, ABD’de Ekim ayında özel sektör istihdamı 239 bin kişi artış gösterdi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen artış ABD’de iş gücü talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. İstihdamdaki artış özellike orta ölçekli işletmelerde görüldü. Büyük ölçekli işletmelerde 4 bin kişilik azalış dikkat çekti.

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da imalat sanayi PMI (satım alma yöneticileri endeksi) üretim ve yeni siparişlerdeki düşüşün etkisiyle, Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeyi görerek 45,1 olarak açıklandı. Endeks, Haziran ayından bu yana 50 eşiğinin altında açıklanıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, askıya alınan Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden başlatıldığını duyurdu.

Bugün, Türkiye enflasyon verileri gelecek. İngiltere hizmet PMI verileri ile İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Euro Bölgesi işsizlik oranı ve ABD hizmet PMI, haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

USDTRY 18,615, EURTRY 18,271 ve GBPTRY 21,243 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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03/11/2022 09:40