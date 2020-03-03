Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Mart 2020

Piyasalarda yaşanan gelişmelere baktığımızda bugünün en önemli gelişmesi olarak Türkiye tarafında enflasyon rakamları takip edildi. Açıklanan rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi Şubat ayında yıllık %12,37 arttı. Enflasyon rakamı aylık bazda ise %0,35 oranında arttı.

Merkez Bankası'nin son beklenti anketinde ise Şubat ayının TÜFE artışı beklenti

ortalaması 0.69%, 2020 yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise 10.06% olmuştu.

Dün ise Türkiye tarafında İstanbul Sanayi Odası’nın verilerine göre, ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen Türkiye İmalat PMI verisi Şubat ayında 52,4’e yükselerek üst üste ikinci ay eşik değerin üzerinde gerçekleşti.

Açıklanan PMI verisi, Türk imalat sektörünün faaliyet koşullarında son iki yılın en hızlı iyileşmesine işaret etti. Faaliyet koşullarındaki iyileşme, yeni siparişlerdeki belirgin artıştan kaynaklanırken, firmalar müşterilerden gelen talebin güçlendiğini belirtti

Türkiye tarafında pozitif gelen veriye karşın jeopolitik gelişmeler ön planda olduğu için verinin fiyatlar üzerinde belirgin bir etkisi olmadı. Rejim güçlerinin saldırısının ardından geçtiğimiz gün Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmalarda kararlılık mesajı iletti.

5 Mart’ta Putin ile yapılacak görüşme önemle takip edilirken dün TL varlıklarda geçen haftaki sert kaybın ardından sakin seyir izlenirken Dolar TL kuru dün en yüksek 6,26 seviyelerini gördü.

Bugün ise Dolar/TL G7 ülkelerinin salgının ekonomik etkisine karşı birlikte önlem alabileceği beklentisiyle, güne dün test ettiği 6.26 seviyelerinden bu sabah 6.18'li seviyelere gerileyerek güne başladı.

ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının, koronavirüs salgını ve onun ekonomik yansımalarıyla başedebilmek için gerekli olan tedbirleri ele almak amacıyla bugün TSİ 15:00'te elekonferans yoluyla görüşeceklerini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise, koronavirüs salgınının ekonomiye verdiği olumsuz etkiyle mücadele konusunda "uygun ve hedeflenen önlemler" almaya hazır olduklarını bildirdi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,2403 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,1732 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,8794 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,8814 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,1959 , EUR/TL kuru 6,9089 , GBP/TL kuru ise 7,9245 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise yurt dışı tarafta İngiltere’den İnşaat PMI verisi, Euro Bölgesi Enflasyon rakamları ve İşsizlik Oranı piyasalar açısından takip edilmeli.

03/03/2020 12:03