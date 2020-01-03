Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Ocak 2020

TCMB’nin haftalık para ve banka istatistikleri raporuna göre merkezin brüt döviz rezervi 27 Aralık’ta biten işlem haftasında 78,27 milyar dolardan 81,24 milyar dolara yükseldi. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı veriye göre ise imalat PMI Aralık ayında değişmedi ve 49,5 seviyesini korudu. 50,0 büyüme altında kalan PMI tarafındaki zayıflığın sürdüğü görülmekte.

Öte yandan dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Libya’ya asker gönderilmesi için tezkere oylaması takip edildi. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada tezkere kabul edildi. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda 325 oyla kabul edildi. Tezkereye 184 milletvekili ise ret oyu verdi.

Bugün ise gözler öncelikli olarak sabah Türkiye tarafında açıklanan enflasyon rakamlarındaydı. Türkiye istatsitik kurumu tarafından Aralık ayı enflasyon rakamı 11,84 olarak açıklandı.

Yurt dışı taraftaki gelişmelere baktığımızda ise dün yaşanan en önemli gelişmelerden biri İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani’nin ABD hava saldırısında öldürülmesiydi. ABD Başkanı Trump’ın talimatı ile Irak’ta, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü. Süleymani’nin ölümünün Ortadoğu’da bir dönüm noktası olacağı ve İran’ın sert bir misilleme ile karşılık vermesinin bekleneceği yorumları gündemde olmakta. Ortadoğu’da yaşanan bu gelişmeler sonrasında piyasalarda tedirginlik artarken petrol fiyatmalarında da yukarı yönlü sert ataklar görüldü.

ABD tarafında açıklanan verilere baktığımızda ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık haftası 2,000 düşerek 222,000'e geriledi. İşsizlik maaşı başvuruları, 2019 yılının son haftasnda dört haftanın en düşük seviyesine geriledi ve bu durum, ABD'de işgücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğinin son işareti olarak değerlendirilmekte.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9524 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9574 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,6547 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,8325 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9644, EUR/TL kuru 6,6611, GBP/TL kuru ise 7,8208 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında takip edilen enflasyon rakamlarının ardından yurt dışı tarafta ise Almanya İşsizlik Oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi, İngiltere’den İnşaat PMI rakamı, Amerika’dan ise Ham Petrol Stokları piyasa açısından takip edimeli.

03/01/2020 11:37