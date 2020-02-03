Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Şubat 2020

Piyasalardaki gelişmelere baktığımızda geçtiğimiz hafta Cuma günü Türkiye’de öncelikli olarak Dış Ticaret açığı takip edildi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %43,5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.İhracat 2019 yılında bir önceki yıla göre %2,1 artarak 171 milyar 531 milyon dolar, ithalat ise %9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir diğer olumlu haber ise Cuma günü S&P’den geldi. Buna göre S&P yaptığı açıklamada Türkiye’nin kredi notunu “B+”, görünümünü ise “durağan” olarak bıraktığını belirtti.

Olumlu veri akışına rağmen piyasanın yönü Korona virüsüne ilişkin gelişmeler doğrultusunda belirlendi. Buna göre küresel anlamda risk iştahında azalma gözlemlenirken gelişmekte olan ülke para birimlerinde kayıplar yaşanmaya devam etti. Türk lirası Amerikan Dolarına karşı değer kayıplarını derinleştirerek 6 sınırını test etti. Hafta sonu yapılan açıklamalarda salgında ölü sayısının 304 olduğu ve virüsün dünya ekonomisine etkisinin 160 milyar dolar civarında olacağı belirtildi. Bu hafta salgınla ilgili gelişmeler piyasaya etkisi bakımından yakından takip edilmeye devam edilecek olup virüsün yayılma hızına dair olumlu bir gelişme olmadığı müddetçe piyasalardaki güvenli limana kaçış eğiliminin devam edeceği öngörülmekte.

Yurt dışı tarafta ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi TÜFE ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla rakamları takip edildi. Bölge enflasyonu Ocak ayı ilk okunmada %1,4 ile zayıf seyrini korurken Çekirdek TÜFE de %1,1 ile beklenti altında kaldı.Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, bu ayki para politikası toplantısında enflasyonun istedikleri oran olan %2’nin altında kaldığını ve bir süre daha zayıflığını sürdürebileceğini açıkladı. Son rakamlar Merkezin gevşek politikalara en azından ilk yarıda da devam edeceğine işaret ediyor.

Büyüme tarafında da son yılların en sert düşüşü yaşandı. Euro Bölgesi ekonomisi 2019’un son çeyreğinde bir önceki üç aylık döneme göre mevsim etkisinden arındırılmış olarak %0,1 oldu. Bu oran son 6 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz haftanın son günleri İngiliz Sterlini için oldukça önemli gelişmeleri içermişti. Faiz indirimi beklentileri doğrultusunda ciddi değer kayıpları yaşayan Pound, İngiltere Merkez Bankasının faizi olduğu gibi bırakması ve ekonominin güçlenme beklentileri olduğunu açıklaması ardından ciddi yükseliş kaydetti. Bu gelişmelere ek olarak bilindiği üzere İngiltere 31 Ocak’ta saat 23:00 itibariyle AB’den resmen ayrıldı. Ancak ayrılık sonrasında izlenecek yol haritası hala tam olarak netlik kazanmış değil. İngiliz sterlininin bu konu hakkındaki gelişmeleri takip ederek yönünü tayin etmesi beklenmekte.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,9802 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü …5.9814 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru …6,6370.. seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,9030 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru …5,9840 , EUR/TL kuru 6,6350 , GBP/TL kuru ise 7,8780 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında enflasyon rakamı ve İmalat PMI verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Üretim PMI verisi ve İngiltere’den İmalat PMI verisi takibimizde olacak.

03/02/2020 11:02