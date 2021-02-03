Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Şubat 2021

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikasına uzun bir süre devam edeceği mesajları ve yıl sonu enflasyon beklentisinde yukarı bir revizyon gelmemesinin desteklediği Türk Lirası, hafta başından bu yana güçlenmeye devam ediyor.

Yüzde 2'lik değer kaybıyla hafta başında son 6 ayın en düşük seviyelerine gerileyen dolar/TL, dün de 7.10'un altını gördü. Benzer performansla düşüşünü devam ettiren euro/TL ise 8.57'ye kadar geriledi. Geçen yılın kasım ayının hemen başında 8.58'e kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini göre dolar/TL'de 3 ayda yaşanan düşüş ise yüzde 17'yi geçmiş durumda.

Öte yandan dün sabah saatlerinde; geçtiğimiz yıl yüzde 5’lik enflasyon hedefinin tutturulamaması nedeniyle Merkez Bankası Kanunu’nun 42. Maddesi gereğince hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla TCMB’nin, hükumete gönderdiği açık mektubun detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Mektubun önemli satır başlarında; sıkı ve ihtiyatlı duruşun 2023 yılında gerçekleşmesi düşünülen yüzde 5’lik enflasyon hedefine kadar uzunca bir süre devam ettirilmesi gerektiği ve mali duruşun da sıkı olmasının önemine vurgu yapıldı.

Ancak ilerleyen saatlerde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in: Politika iyileştirmelerine rağmen Türkiye’nın dış finansman görünümünün halen zayıf olduğu ve döviz rezervlerinin inşasının zaman alacağına dair açıklaması bir miktar tedirginliğe neden oldu ve TL varlıklarını baskıladı.

Bugünün en önemli gelişmesi ise Türkiye tarafından açıklanan enflasyon rakamları oldu ve enflasyon Ocak’ta beklentiyi aştı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre TÜFE ocak ayında aylık %1,68 artışla yıllık %14,97 seviyesine yükseldi. Bu seviye Ağustos 2019 sonrası en yüksek seviye oldu. Beklenti ise 14,68 seviyelerindeydi.

Yurt dışı tarafta ise piyasalar dün Euro bölgesinden gelen GSYH verisini takip etti. Dün açıklanan verilere göre Euro bölgesi ekonomisi 2020 yılının son çeyreğinde yüzde 0.7 oranında daraldı. IMF ise koronavirüs pandemisi sonrasında Euro bölgesi ekonomisinin diğer ekonomilere kıyasla daha yavaş bir toparlanma yapabileceği uyarısında bulundu ve Euro bölgesi için 2021 yılında büyüme tahminini yüzde 4.2 seviyesine indirdi.

Yeni günde ise Euro bölgesinden gelecek olan TÜFE verisi yakından izlenecek. Amerika tarafından ise açıklanacak olan özel sektör istihdam verisi dolarda küresel bazda hareketliliği artırabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,1880 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,1917 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 8,6595 GBPTL kuru ise 9,8199 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,1707 EUR/TL kuru 8,6401 GBP/TL kuru ise 9,80 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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03/02/2021 10:24