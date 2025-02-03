Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 3 Şubat 2025

BİST-100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 22 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen endekste, seansın sonunu doğru oluşan satış baskısıyla; günü yüzde 0,77 oranında düşüşle 10.004,38 puan seviyesinden noktaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Cuma günü 2024 yılı Aralık ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri verilerini açıkladı. Endekse göre; İhracat yıllık olarak yüzde 2,1 oranında artış göstererek 23 Milyar 443 Milyon Dolar olurken, İthalat ise yüzde 10,9 düzeyinde artışla 32 Milyar 221 Milyon Dolar olarak gerçekleşti. Böylece, Dış Ticaret Açığı; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,9 düzeyinde artarak 8 Milyar 778 Milyon Dolar oldu.

TÜİK ayrıca, 2024 yılı Aralık ayına ilişkin Hizmet üretici Fiyat Endeksi(H-ÜFE) istatistiklerini açıkladı. H-ÜFE, aylık bazda yüzde 0,65 düzeyinde artış gösterirken, yıllık bazda da yüzde 49,07 arttı.

Türkiye’de günün sonunda da, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch‘in Türkiye’ye yönelik değerlendirmesi takip edildi. Kurum, Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu sabah Ocak ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksini yayımladı. Yeni yılın ilk ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 5,03 arttı.

Ocak ayında aylık enflasyon 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, yıllık enflasyon ise 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Küresel tarafta ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önceden duyurduğu üzere; ABD Yönetimi tarafından, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen mallara yüzde 25’lik gümrük vergisi getirilirken; Çin’den ithal edilen ürünlere de yüzde 10’luk ek vergi koyuldu. Bununla birlikte küresel piyasalarda sert fiyatlamalar görüldü.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan yeni tarifelerin ABD'de daha yüksek enflasyona ve faiz oranlarına yol açacağını, bunun da muhtemelen euroyu zayıflatacağını söyledi.

Altın fiyatları, ABD dolarındaki değerlenmenin güvenli liman talebine ağır basmasının etkisiyle düştü. Külçe altın ons başına 2.780 dolara yakın işlem gördü ancak Cuma günü ulaşılan rekor seviyeye yakın kaldı.

Tarifeler petrol fiyatlarını yükseltti. West Texas Intermediate yüzde 3,7’ye kadar yükseldikten sonra bu kazançların yaklaşık yarısını azaltarak varil başına 74 dolar civarında işlem gördü. Küresel gösterge Brent 76 doların üzerinde seyretti.

Kripto paralar, ticaret savaşının yatırımcıları endişelendirmesi ve riskli varlıklardan uzaklaştırmasıyla düştü.

Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde 92 bin seviyesinin altını test etti. Ether yaklaşık yüzde 12 düştü ve Kasım ayının başlarında görülen seviyelere geri döndü.

Paritelerde USD/TRY 35.94, EUR/TRY 36.82, GBP/TRY 44.16 seviyesinden işlem görüyor.







