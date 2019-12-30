Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Aralık 2019

Piyasalardaki gelişmelere baktığımzıda geçtiğimiz hafta kur, noel nedeniyle işlem hacminin zayıflığından genel olarak 5,92-5,94 aralığında yatay seyir izledi. Küresel piyasalarda işlemlerin zayıf olması nedeniyle paritelerdeki fiyatlamalar da dar bantta sürerken dolar, gelişen ülke paraları karşısında satıcılı işlem gördü. TL ise Cuma günü satışların artması ile kendi grubundaki para birimlerinden negatif ayrışarak dolar karşısındaki düşüşünü sürdürdü ve kur Cuma günü 5,96 seviyelerine yükselerek son ayların en yüksek seviyesine çıktı.

Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre yabancı para cinsinden zorunlu karşılıklarda değişikliğe gittiğini bildirdi. Buna göre Döviz cinsi mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldığı belirtildi. Bu değişikliğin piyasaya etkisi ise yaklaşık olarak 2.9 milyar doların piyasadan çekilmesi olabileceği yönünde.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; enflasyonda yılı yüzde 11 seviyelerinde kapatma noktasına geldiklerini ve 2020’de yüzde 8.5 enflasyon hedefinin altını hedeflediklerini vurgulaması dikkatleri çekti

Yurt dışı tarafta ise öncelikli olarak Avrupa Merkez Bankası'nın aylık olarak yayınladığı rapor takip edildi. yayınlanan rapora baktığımızda açıklanan PMI verilerinin imalat üretiminde ılımlı bir toparlanmaya işaret ettiği belirtildi.

Brexit tarafında ise Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın, İngiltere’nin AB’den çıkışı konusunda yazdığı mektupta yine piyasaların gündemindeydi. Brexit’e karşılığıyla bilinen üyenin mektubunda İngiltere tarafına tekrardan AB’ye dönmesi konusunda açık kapı bırakması piyasalarda umut işığı olarak algılandı ve bir süredir geçiş dönemi konusundaki belirsizliklerle birlikte baskı altında kalan Sterlin varlıklarını bir miktar toparladı.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,9350 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9502 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,6502 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7814 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9450, EUR/TL kuru 6,6551 , GBP/TL kuru ise 7,7964 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Ekonomik Güven Endeksi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Askıdaki Konut Satışları verileri takibimizde olacak. Bunların dışında küresel risk unsurlarından Ticaret Savaşları, Brexiti gibi konulara yönelik gelebilecek haber akışları piyasa fiyatlamalarında etkili olabilir.

30/12/2019 11:05