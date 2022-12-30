Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (30 Aralık 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık’ta gerçekleştirilen ve faizin %9’da sabit tutulduğu yılın son Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarını yayımladı. Özette, yılın son çeyreğine dair öncü göstergeler, zayıflayan dış talebin etkisiyle, büyümedeki yavaşlama eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor ifadeleri kullanıldı. Finansal piyasalarda artan durgunluk risklerine karşı faiz artışı yapan merkez bankalarının ise faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağı beklentilerinin artmaya başladığı da belirtildi. Ayrıca özette tüm politika araç setinin liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirileceği belirtilirken, uygulanacak politikaların bugün TCMB 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kapsamlı olarak ilan edileceği açıklandı.

ABD’de bir önceki hafta 216 bin olarak açıklanan haftalık işsizlik maaşları 225 bin’e yükseldi. Son 3 haftadır başvurular yükseliş eğiliminde olsa da tarihi düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası, enflasyon ve faiz baskısıyla yavaşlayan ekonomide, istihdam piyasasının da 2023’te yavaşlayabileceğini belirtiyor. Ancak şu ana kadar istihdam piyasası verileri olumlu geldi.



ABD Başkanı Joe Biden, içerisinde Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardımın da yer aldığı 1,7 trilyon dolarlık 2023 mali yıl bütçe tasarısını imzaladı.

Türkiye, Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ile istihbarat başkanlarının Moskova’da bir araya geldiği açıklandı. Böylelikle Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra ilk resmi temas gerçekleşmiş oldu. Toplantıda, Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele konularının ele alındığı açıklandı. İlerleyen dönemde daha üst düzey temasların gerçekleştirilebileceği sinyalleri verildi

Bugün Türkiye dış ticaret dengesi ve TCMB 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metni takip edilecek. İngiltere piyasaları tatil nedeniyle erken kapanış yapacak.



USDTRY 18,708, EURTRY 19,916 ve GBPTRY 22,545 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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30/12/2022 09:41