Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Ekim 2024

Ekim ayının sonuna ilerlerken Türkiye için Cumhuriyet Bayramı sebebiyle haftaya sakin bir başlangıç yapıldı. Pazartesi günü sadece yarım gün açık olan borsada alım ağırlıklı İşlemler gözlemlendi ve borsa günü %0.42 oranında artışla 8,945.80 seviyesinden tamamladı. Türk Lirası’nda ise yatay seyir gözlemlendi. Pazartesi gününe 34.30 seviyelerinden başlayan kur günü 34.2730 seviyesine kadar gevşeyerek günü tamamladı. EURTRY ve GBPTRY ‘de ise hafif yükseliş ardından gün 37.12 ve 44.66 seviyelerinden noktalandı. Bugün açılışta USDTRY 34.2880, EURTRY 37.111, GBPTRY 44.5670 seviyelerinden fiyatlanmakta.

ABD’de takip edilen verilerden JOLTS iş ilanları verisi 8 milyon olan tahminin altında kalarak 7,44 milyon olarak gerçekleşti ve bir önceki veri olan 7,86 milyondan düşük geldi. FED kararından 1 hafta önce gelen ve 2021’den bu yana en düşük seviyeyi işaret eden bu veri son dönemde istihdama dair oluşan güçlü pozisyonu zedeleyerek kafaları karıştırdı. Diğer taraftan açıklanan tüketici güven endeksi ise beklentilerin oldukça üzerinde 108.7 seviyesinde gelerek olumlu tarafta yer aldı.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimi ve FED faiz kararı öncesi piyasalar sakinliğini korumakta. Seçimler için yapılan son anketlerde Trump yarışı önde götürürken FED faiz kararı açısından 25 baz puanlık indirime kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise 2 kademe faiz indirimine %75 oranında olasılık tanınmakta. Dolar endeksi beklentilerin fiyatlanmış olduğunu varsayarak 104.20’li seviyelerde yatay seyrini sürdürüyor. Değerli metallerde alım ağırlıklı bir gün yaşanırken Altın’ın ons fiyatı %1.07 oranında artış göstererek 2,785 usd seviyesine yükselirken gümüşünki ise %1,85 oranında artışla 34.63 usd seviyesine ulaştı. Petrol tarafında ise arz fazlası sebebiyle satış baskısı gözlemlendi. Brent petrol fiyatı 71.20 usd, ABD ham petrol fiyatı ise 67.25 usd seviyelerinden günü tamamladı.

Bugün Türkiye tarafında ekonomik güven endeksi verisi bekleniyor. Yurt dışı tarafta ise Almanya’nın İşsizlik ve TÜFE Oranları ile GSYİH değişimi verileri, Euro Bölgesi’nin GSYİH değişimi dataları ve ABD’nin ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve GSYİH Değişimi verileri takip edilecek. Yine, jeopolitik gelişmeler ve yaklaşan ABD seçimleri ile Fed kararlarına dair öngörüler de önemli olacak.