Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Eylül 2021

Faiz indirimi sonrası USDTRY kurunun yükselişi devam ediyor. Dün akşam 8,90 eşiğini de aşan USDTRY, Dolar endeksinin de yukarı yönlü hareketlerinden güç bularak 8,950 ile rekor tazeledi. ABD dolar endeksi %0,60 ile 94,30 seviyesine çıkarak son bir yılın zirvesini gördü.

Erdoğan ile Putin, dün Soçi’de bir araya geldi. 13:25'te başlayan görüşme, 16:00 sularında sona erdi. Görüşme öncesinde konuşan Putin, “(Erdoğan ile) Görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor” ifadelerini kullandı. Görüşmeden sonra ortak açıklama yapılmadı. Erdoğan, görüşmeye ilişkin, "Verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık" dedi. Ayrıca Erdoğan New York Times’a yaptığı açıklamada; "Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemini satmış olsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmayacaktık. Türkiye'nin ABD ile uzun yıllara dayanan bağları var. Bunun korunarak güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.



ABD tarafında borç tavanının zamanında yükseltilip yükseltilemeyeceği konusu alımları sınırlı tutmaya devam ediyor. Borç tavanı yükseltilmesinde başarısız olunması halinde hazinenin Ekim sonu gibi borçlanma yetisini kaybedeceği düşünülüyor. Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongreye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongrenin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti. ABD’de bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları, gayri safi yurt içi hasıla verileri takip edilecek. Ayrıca İngiltere’de gayri safi yurt içi hasıla verileri ve Almanya ile Avrupa Bölgesi işsizlik oranları açıklanacak.



USDTRY yukarı yönlü ivmesini dün de sürdürdü ve akşam saatlerinde 8,950 seviyeleriyle rekor kırdı. Bugün USDTRY piyasada 8,915 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10,360, GBPTRY kuru ise 11,990 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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30/09/2021 10:11