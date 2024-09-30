Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Eylül 2024

Eylül’ün son haftasını geride bırakırken geçen hafta Türkiye’de takip ettiğimiz açıklamalardan PPK toplantı özeti ve dış ticaret dengesi öne çıktı.

Türkiye'de dış ticaret açığı, Ağustos'ta yıllık %42,7 azalarak 4,99 milyar dolara geriledi. İhracat yıllık %2,3 artarak 22,5 milyar dolar olurken ithalat %10,7 azalarak 27,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ağustos ayında %81,5'e yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı, %33,5 azalarak 54,9 milyar dolar oldu.

Öte yandan TCMB'nin yayınladığı Eylül ayına ilişkin PPK toplantı özetinde, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi. Özette, öncü göstergelerin Eylül ayında tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına ve temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğine işaret ederken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

İleriye dönük faiz politikasına ilişkin yurt dışı bankaların öngörülerine 2 tanesi daha eklendi. Bank of America TCMB’nin ilk faiz indiriminin Aralık ayında 250 baz puan olacağını, HSBC ise bu yıl indirim beklemediğini açıkladı

Pazar günü haber sitelerine yansıyan bir diğer haber başlığı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuk olarak katıldığı bir televizyon programında Suudi Arabistan merkezli bir şirketin Türkiye’ye 5 milyar dolarlık bir yatırım hazırlığında olduğuydu. Yatırımcıların Türkiye'ye doğrudan yatırım yapma arzusunu gördüğünü anlatan Yılmaz, "Suudilerin sahibi olduğu bir şirket, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istiyor. ABD'de bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız yatırımcılarla buluştular. Hangi ortama gidersek gidelim şunu görüyoruz; Dünyadan çok ciddi bir teveccüh var. Türkiye ilgi odağı. Bunun sonuçlarını göreceğiz." dedi.

Haftaya yükselişle başlayan ve 10.108 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçti. Endeks, %1,24 kayıpla 9.777,46 puandan haftayı tamamladı. 34,11'li seviyelerden haftaya başlayan Dolar/TL, hafta içinde 34,20 sınırını test ederken Euro/TL ise 38,30 sınırının üzerine çıktı. Hafta açılışında USDTRY 34.1770, EURTRY 38.1710 ve GBPTRY 45.756 seviyelerinden işlem görmekte.

ABD’ye baktığımızda enflasyon için öncü gösterge olarak Kabul edilen PCE verilerinin beklentilere paralel gelmesi ardından ABD borsası karışık bir görünümle haftayı sonlandırdı. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE endeksi Ağustos ayı için %0,2 beklentisinin altında %0,1 olarak açıklanırken yıllık bazda beklentilere paralel %2,7 olarak kayda geçti. Kişisel harcama ve gelir kalemlerindeki artışlar da beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Kişisel gelirler ve harcamalar %0,2 artış gösterirken gelirlerin %0,4 harcamaların ise %0,3 artması bekleniyordu. Ayrıca açıklanan Michigan Üniversitesi tüketici güveni 69 seviyesinden 69,4 seviyesine yükselmesi beklenirken 70,1 seviyesine yükselerek beş ayın en yüksek seviyesinde ölçüldü. Ekonomik verilerin oldukça iyi geldiği Cuma günü enflasyon beklentisine dair veriler kısa vadede değişmeyerek %2,7 seviyesinde gelse de uzun vade beklentisi %3’ten %3.1’e yükselerek enflasyonun gidişatına dair soru işaretleri yarattı. Açıklanan verilerin arından Fed’in Kasımda açıklayacağı faiz indiriminin boyutu piyasa oyuncularını ikiye ayırmaya devam ediyor. CME verilerine göre swap piyasaları Perşembe günü %49,3 oranında 50 baz puan ve %50,7 oranında 25 baz puan fiyatlarken verilerin ardından %54,7 oranında 50 baz puan %45,3 oranında 25 baz puan indirim fiyatlıyor.

Açıklamalar ardından Dolar endeksi günü hafif gerileyerek 100.42 seviyesinden tamamlarken, rekor seviyelere ulaşan altın %0.76 değer kaybı yaşasa da 2,674 dolar seviyesinden günü tamamlamayı başardı. Dolardaki değer kaybına rağmen EUR ve GBP de satış baskısı yaşayarak günü hafif gerileyerek 1.1160 ve 1.3370 seviyelerinden tamamladı.

Hafta geneline baktığımızda Türkiye’de açıklanacak İmalat PMI verisi ve enflasyon verisi haftanın önemli olayları olarak karşımıza çıkıyor. Yurt dışında ise ABD Özel sektör istihdam, Tarım Dışı istihdam ve işsizlik maaşı başvuru rakamları yakından takip edilecek. Bugün ABD tarafında Chicago PMI verisi ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecekken, Almanya’da TÜFE ve İngiltere’de büyüme verisi piyasaların odağında olacak.