Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Haziran 2022

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO liderler zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın vardığı mutabakat sonrası beklendiği gibi İsveç ve Finlandiya NATO’ya davet edildi.

Rusya ile kötüleşen ilişkileri yansıtan yeni bir stratejik konseptin kabul edildiği bildirilen toplantıda, savunma ve caydırıcılığın büyük ölçüde güçlendirileceği bildirildi. Yapılan açıklamada, müttefiklerin güvenliğine en büyük ve doğrudan tehdit Rusya’dır ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Rusya ve Çin uluslararası düzeni baltalamakla suçlandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de video konferans yöntemiyle katıldığı zirvede, Ukrayna’ya kapsamlı destek paketini güçlendirme kararı alındı.

Madrid’de düzenlenen zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme öncesinde Biden, "Finlandiya ve İsveç'le mutabakat için teşekkür ediyorum." dedi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, iki liderin yakın istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştıkları açıklandı. Bazı kaynaklara göre ise Biden’ın Erdoğan’a F-16 satışının kongreden geçmesi için çalışacağını söylediği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda bizi endişelendirebilecek bir şey yok açıklaması yaptı. Ancak Putin “Oraya askeri birlikler ve altyapı konuşlandırılırsa, karşılık vermek ve toprakları için buna benzer tehdit oluşturmak zorunda kalacağız.” İfadelerini de kullandı.

ABD ekonomisinin ilk çeyrek küçülme verisi %1,5’ten %1,6’ya revize edildi. ABD ekonomisi 2020'nin ikinci çeyreğinden beri ilk kez küçülmüş oldu.



Almanya’da enflasyon yıllık bazda %7,9’dan %7,6’ya geriledi. Beklenti enflasyonun %8 olarak açıklanmasıydı. Enflasyonun yavaşlamasında, Almanya hükümetinin aldığı düşük benzin vergisi gibi bir takım önlemlerin etkili olduğu belirtildi.



ABD, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası Başkanları 2022’de Merkez Bankacılığı adlı panelede konuştu. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, faiz artışlarının büyümeyi yavaşlatacağını, büyümenin pozitif kalmasını umduklarını söyledi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini ve enflasyonda kalıcı bir yükseliş olursa daha güçlü tepki vereceklerini ifade etti. AMB Merkez Başkanı Lagarde ise, artık düşük enflasyon ortamına geri dönülmeyeceğini söyledi.



Bugün İngiltere GSYİH, Türkiye dış ticaret dengesi, TCMB PPK toplantı özeti, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD işsizlik oranları açıklanacak.



USDTRY 16,669, EURTRY 17,417, GBPTRY 20,220 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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30/06/2022 14:51