Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Kasım 2021

Cuma gün piyasalardaki yeni Covid-19 varyantı Omicron paniği sonrası, dün piyasalar daha pozitif bir çizgide ilerledi. Piyasalar, salgında aşının geliştirilmesi için çalışmalara başlandığı ve henüz hızlı bir bulaşıcılığa rastlanmamasıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Ancak buradaki riskler henüz ortadan kalkmış değil. ABD dahil bir çok ülke Omicron varyantının tespit edildiği Güney Afrika ve bazı çevre ülkelere sınırlarını kapatmış olsa da, varyantın Kanada, Avustralya ve Avrupa’ya kadar ulaştığına dair göstergeler mevcut. Fed Başkanı Powell: Covid-19 vakalarındaki son artış ve Omicron varyantının ortaya çıkması, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturuyor ve enflasyon için belirsizliği artırıyor açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Biden ise; Omicron varyantı endişe nedeni, ancak panik sebebi değil yorumunda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Kasım’da aylık bazda %2 azalarak 99,3 olarak belirlendi ve 100 seviyesinin altına geriledi. Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen endeksin, 100’lü seviyelerin altında kalması, ekonomide büyüme beklentisinin zayıfladığına ve tüketicilerin harcama eğiliminde yavaşlama olacağı beklentisine neden olmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti sonrasında medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım.” dedi. Ayrıca Erdoğan, faiz sebep, enflasyon neticedir tezini tekrarladı.

Almanya ve İspanya’da enflasyon son 29 yılın zirvesini gördü. İspanya’da yıllık bazda %5,6 artış gösteren enflasyon, Almanya’da ise yıllık bazda %5,2 artış gösterdi.

Bugün Türkiye’de 3. çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Ayrıca Euro Bölgesi TÜFE rakamları takip edilecek.

Ayın son işlem gününde USDTRY 12,870, EURTRY 14,560 ve GBPTRY 17,130 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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30/11/2021 08:51