Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Kasım 2022

Ay’ın son gününe girerken Türkiye piyasalarında BIST100 bakımından pozitif, Türk Lirası bakımından ise yatay bir günü geride bıraktık. Haber akışına bakıldığında Bankacılık sektör karının ilk 10 ayda yaklaşık %408 artmış olması önemli başlıklardan biri olarak karşımıza çıktı.

Türkiye’de açıklanan en önemli veri olarak ise Dış Ticaret Dengesi rakamları güne damgasını vurdu. Rakamlar Dış Ticaret açığının bir önceki ay açıklanan -9.595 milyon Dolar’dan, -7.874 milyon Dolar’a daralarak pozitif yönde bir ilerleme kaydettiğini gösterdi. Karşımıza çıkan bir diğer veri ise TÜİK’in açıkladığı Ekonomik Güven endeksi oldu. 96.9 olarak açıklanan rakam Ekim ayı açıklanan 97.1’e göre fazla değişim göstermemiş oldu.

Yurt dışındaki haber gündemine baktığımızda ise dikkat çeken en önemli başlık JP Morgan Varlık Yönetimi Stratejisti ve Morgan Stanley analistlerinin ayni ağızdan Amerikan Doları’nın artık zirve noktasına ulaştığı ve bundan sonraki dönemde düşüş kaydetmesi beklendiği yönündeki analizleri oldu.

FED Başkanlarının son günlerde faiz artışları ile ilgili yaptıkları şahin açıklamalar ve Çin’deki sıfır kovid politikasından geri adım atılmayacağı yönündeki izlenime bağlı olarak başlayan risk iştahındaki gerileme devam ederken, ABD borsalarındaki satış da ayni hızda kendini gösteriyor. Bu bağlamda Çarşamba akşamı FED Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma oldukça büyük önem arz etmekte.

Avrupa’da takip edilen verilerden Almanya AB Uyumlu TÜFE rakamları dün yıllık bazda %11.6’dan %11.3’e gerilemiş olarak karşımıza çıktı. Bugün açıklanacak Euro Bölgesi enflasyonu ise 1.5 yılda ilk kez yıllık bazda gerilemesi beklenmekte.Yurt dışında takip edilecek bir diğer önemli very ise ABD’de açıklanacak revize büyüme beklentisi. Türkiye’de ise büyüme verisi günün en önemli verisi olarak karşımıza çıkmakta.

Kurlara baktığımızda ise USDTRY 18.64, GBPTRY 22.3480 ve EURTRY 19.30 seviyelerinde işlem görmekte.

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30/11/2022 08:55