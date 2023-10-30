Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Kasım 2023

Geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü Türkiye’nin dört bir yanında kutlanırken, dünyanın birçok yerinden de kutlama mesajları geldi. Rusya’dan ABD’ye birçok lider ve devlet yetkilisi tebrik ve kutlama mesajları yayımladı.



Diğer yandan Türkiye ile İsral ilişkilerinde ise, Hamas-İsrail çatışmaları sonrası artan gerginlik sürdü. İsrail Dışişleri Bakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’ye yönelik saldırıları sert sözlerle eleştirmesi sonrası Cumartesi günü Türkiye’deki diplomatlarını geri çağırdı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, iki ülke ilişkilerini yeniden değerlendirmek amacıyla Türkiye’deki diplomatlarını geri çağırdığını açıkladı.



ABD Ticaret Bakanlığı, Eylül ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. ABD’de kişisel tüketim harcamaları Eylül ayında %0,7 ile %0,5 beklentilerinin üzerinde açıklandı. Kişisel gelirler ise Eylül’de bir önceki aya kıyasla %0,3 arttı. ABD Merkez Bankası’nın enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği enerji ve gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi ise %0,3 yükseldi.



ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen tüketici güven endeksi verileri yayımlandı. Eylül ayında 67,9 olan Michigan tüketici güveni 63,8’e geriledi. Mevcut koşullar endeksi 71,1’den 70,6’ya ve beklenti endeksi ise 65,8’den 59,3’e düştü. Anket yöneticisi baş ekonomist Joanne Hsu, endekslerdeki gerilemenin, enflasyonla ilgili süregelen endişeleri ve hem yurt içinde hem de yurt dışında olumsuz haberlerin etkilerine ilişkin belirsizliği yansıttığını söyledi.



Geçtiğimiz hafta yakından takip edilen Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarının ardından bu hafta ABD Merkez Bankası takip edilecek. FED’in faiz kararı Çarşamba gün açıklanacak. Genel piyasa beklentisi faizlarin sabit bırakılacağı yönünde. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı almış, refinansman faizinin %4,50'de, mevduat faizinin %4’te, marjinal fonlama faizini de %4,75’te bırakarak sıkılaşmaya ara vermişti. TCMB ise beklentilere paralel 500 baz puan artış ile politika faizini %35’e çıkarmıştı. FED’in bu toplantıda bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor.



Bugün Türkiye tüketici güven endeksi, Almanya öncü 3. çeyrek büyüme rakamları ve TÜFE verileri, Euro Bölgesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 28,242, EURTRY 29,815 ve GBPTRY 34,207 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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