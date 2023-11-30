Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (30 Kasım 2023)

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 96,5 iken, Kasım ayında %1,3 oranında azalarak 95,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi %1,1 oranında artarak 75,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,3 oranında azalarak 103,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,9 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı. 100 değerinin üstü ekonomik duruma ilişkin iyimserliğe işaret ederken, 100 değerinin altında kalan endeksler kötümserliğe işaret ediyor. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 101,1 değerini görmesinin ardından son 5 aydır 100’ün altında değerlendi.



Geçtiğimiz gün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir diğer veri ise Ekim ayına ilişkin dış ticaret verileri oldu. Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar, ithalat %0,6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,2 artarak 209 milyar 904 milyon dolar, ithalat %1,1 artarak 303 milyar 821 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 azalarak 7 milyar 902 milyon dolardan, 6 milyar 519 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ekim ayında %72,9 iken, 2023 Ekim ayında %77,8'e yükseldi. Ocak-Ekim dönemine bakıldığında ise dış ticaret açığı %3,2 artarak 91 milyar 44 milyon dolardan, 93 milyar 917 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Ekim döneminde %69,7 iken, 2023 yılının aynı döneminde %69,1'e geriledi.



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisi için 2023 ve 2024 yılları büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. Yayımlanan rapora göre Türkiye ekonomisinin 2023’te %4,5 ve 2024’te %2,9 büyüyeceği ön görüldü. Önceki tahminler 2023 yılı için %4,3 ve 2024 için %2,6 seviyesindeydi. 2025 büyüme beklentisi ise %3,2 oldu. Raporda, tüketici fiyatları beklentisi 2023 yılı için %52,1’den %52,8’e, 2024 yılı için %39,2’den %47,4’e yükseltilirken 2025 yılı beklentisini %31,6 olarak açıklandı. Daha sıkı mali koşullar, bastırılmış ekonomik duyarlılık ve inatçı yüksek enflasyonun hanehalkı tüketimini yavaşlatacağı belirtilen raporda, bu yılın başında yaşanan depremlerin ardından devam eden yeniden inşa faaliyetleri nedeniyle yatırım artışının yüksek kalacağı belirtildi.



İstanbul Sanayi Odası’nın Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda bir sunum gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Türk lirasına geçiş zamanının geldiğine inandıklarını söyleyen Gaye Erkan, bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde gördüklerini söyledi. Dezenflasyon sürecine iş dünyasının da destek vermesi gerektiğine işaret ederken Erkan, “Algı, kabul, itibar üçlüsü devreye girmiyorsa, enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya azimli ve kararlıyız” İfadelerini kullandı.

ABD’de öncü 3. çeyrek büyüme verisi yıllık %4,9’dan %5,2’ye yukarı yönlü revize edildi. Açıklanan veri yaklaşık 2 yılın en iyi büyüme performansına işaret etti. Beklenti ekonominin %4,9 büyüyeceği yönündeyi. Ekonomik büyümeye katkı, tüketici, şirket ve kamu harcamaları ile ihracattan geldi.



ABD Merkez Bankası ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Bej Kitap raporunun Kasım sayısını yayımladı. Raporda, her açıdan değerlendirildiğinde, ekonomik faaliyetin önceki rapordan bu yana yavaşladığı belirtildi. Çoğu Bölgenin genel istihdamda sabit veya ılımlı artışlar bildirdiği ve işgücüne olan talebin azalmaya devam ettiği ifade edildi. Fiyat artışlarının çoğu bölge genelinde büyük ölçüde ılımlı olsa da fiyatların yüksek kaldığı belirtilen raporda, birçok bölgenin ılımlı fiyat artışlarının gelecek yılda da devam etmesini beklediği belirtildi.



Almanya’da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde gerileme gösterdi. Öncü verilere göre Kasım ayında TÜFE yıllık bazda %3,5 beklentisine karşın %3,2 olarak açıklandı. Ekim ayında TÜFE %3,8 seviyesindeydi. Böylelike Almanya’da tüketici fiyatları Haziran 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Enflasyonun gerilemesine enerji fiyatları büyük katkı yaptı. Enerji fiyatlarında geçen yılın aynı dönemine göre %4,5’lik gerileme kaydedildi.



Bugün Türkiye büyüme rakamları, TCMB PPK toplantı özeti, Euro Bölgesi TÜFE, işsizlik oranı, Almanya perakende satışlar, işsizlik oranı, ABD kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.



USDTRY 28,944, EURTRY 31,785 ve GBPTRY 36,780 seviyelerinde fiyatlanıyor.