Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Mart 2022

İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetlerinin gerçekleştirdiği toplantı 4 saat sürdü. Açıklamada görüşmelerin 2 hafta içerisinde devam edeceği belirtildi. Ukrayna heyeti yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin de garantör ülke olmasını istediklerini aktardı. “Gerekli garantiler verilirse, ülkemizde yabancı asker bulunmayacak ve biz de NATO'ya girmeyeceğiz.” Denildi. Kırım gibi konular anlaşmada ayrı çevçevede ele alınmalıdır açıklamasını yapan Ukrayna heyeti, görüşmeler çerçevesinde bu bölgelerin geleceğine karar verilmesi gerektiğini belirtti. Rusya heyetinde yer alan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, “Rusya Savunma Bakanlığı tarafından karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere koşulları oluşturmak ve anlaşmanın kabul edilip imzalanması nihai hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri operasyonların azaltılmasına karar verildi.” Açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Şansölyesi Scholz, İtalya Başbakanı Draghi ve İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonla görüştüğünü duyurdu. Açıklamada, “Liderler, Ukrayna’ya savunma ve insani yardım konularında destek sağlama kararlılıklarını teyit ettiler.” İfadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu TCMB Genel Kurulu’nda konuşma gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, "Devreye alınacak tüm uygulamaların odağı fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla finansal sistemin liralaşmasını sağlamak olacaktır.” diye konuştu. Ayrıca Kavcıoğlu, “Uluslararası emtia fiyatları, tedarik zincirlerinde devam eden sorunlar ve enerji fiyatlarına bağlı olarak üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmektedir. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark, son zamanlarda birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomide uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir.” dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Ukrayna'daki savaşın etkilerine işaret ederek gelişmekte olan piyasalar için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. S&P Global, gelişmekte olan piyasalar için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini %4,8'den %4,0 indirdi. Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini ise %3,7'den 2,4'e aşağı yönlü revize etti.

Bugün Türkiye ekonomik güven endeksi, Euro Bölgesi tüketici güven endeksi, Almanya Tüfe ve ABD GSYİH verileri takip edilecek.

Rusya-Ukrayna görüşmelerinden çıkan kısmen olumlu gelişmeler TL’ye de pozitif yansıdı. Dün güne 14,819 seviyelerinde başlayan USDTRY anlık olarak 14,616 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 16,235 ve GBPTRY 19,167 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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30/03/2022 09:57