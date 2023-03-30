Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Mart 2023

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde ABD ve Avrupa’daki bankacılık sektöründeki çalkantılara dikkat çekerek, Türkiye’de bankacılık sektörünün sağlam temellere ve göstergelere sahip olduğunu söyledi. Faiz konusuna da değinen Erdoğan, “Benim tezim her zaman düşük faizdir. Avrupa devamlı yüksek faizlerle bu yolda devam etmek istedi, ama bunların bu yüksek faiz teorisi tutmadı.” İfadelerini kullandı.



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da GfK enstitüsü tarafından yayımlanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında artışa işaret etti. Mart ayında tüketici duyarlılığında karışık bir tablo sergilendiği belirtilirken, gelir beklentilerinde toparlanma görüldüğü, satın alma eğiliminde ise bir değişiklik olmadığı, ekonomik beklentilerde ise 4 aylık artışın ardından biraz gerileme olduğu kaydedildi. Mart ayında eksi 30,6 olan tüketici güveni, Nisan ayı tahmini eksi 29,5 olarak açıklandı. Raporda, tüketici ikliminin 6 aydır yükseldiği, ancak önceki aylara göre ivme kaybının görüldüğü vurgulandı. Almanya’da bir durgunluk olup olmayacağının net olmadığına dikkat çekilirken, teknik bir resesyonun, yani Almanya ekonomisinin iki çeyrek üst üste daralma ihtimalinin olası gözüktüğü ifade edildi. Almanya 2022 son çeyrekte %0,4 daralma gösterdi.

St. Louise FED Başkanı James Bullard, bankacılık krizi nedeniyle son haftalarda artan finansal stresin arttığını, ancak bunun faiz oranları yerine düzenleyici politikalarla kontrol altına alınabileceğini söyledi. FED son toplantısına bankacılık krizinin gölgesinde girmiş, ancak 25 baz puan ile faiz artışlarına ara vermeden devam etmişti.

Çalkantılı bir dönem yaşayan İsviçre Merkezli Credit Suisse, bu kez de ABD’li zenginlerin vergi kaçırmasına yardımcı olmakla suçlandı. ABD Senatosu Finans Komitesi, 2 yıllık bir araştırmanın sonucunda, Credit Suisse’in ABD Adalet Bakanlığı ile 2014 yılında yaptığı anlaşmayı ihlal ettiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Bugün Türkiye ve Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi, TCMB PPK toplantı özeti, Almanya TÜFE, ABD GSYİH, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.



Ay başında açılışı 18,885 seviyelerinde yapan USDTRY’nin yukarı yönlü ivmesi devam ediyor. Anlık olarak 19,150 seviyelerinde fiyatlanan USDTRY’nin, Mart ayında %1,40 civarında değerlendiği görülmekte. 28 - 29 Mart tarihlerinde kurun anlık olarak 19,30 – 19,40 seviyelerine sıçradığı da görülüyor. Bloomberg’te yayımlanan bir habere göre, Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçim sonuçlarına yönelik belirsizliğin de etkisiyle, yatırımcıların Türk Lirası varlıklara ilişkin konum almaktan kaçındığı aktarıldı. GBPTRY anlık olarak 23,696 seviyelerinde fiyatlanırken, Mart ayında %4’lük bir artış görülüyor. EURTRY ise Mart ayında %3,90 yükselişle, anlık olarak 20,760 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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30/03/2023 09:40