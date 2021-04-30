Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Nisan 2021

Piyasada Fed'in açıklamalarının ardından dün de yön belirleyeci olarak Türkiye Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu izlendi ve Raporda bankanın önümüzdeki dönem para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin ipuçları arandı.

TCMB yılın ikinci enflasyon raporunda bir önceki raporda yüzde 9,4 olan 2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye çıkardı. 2021 gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 11,5’ten yüzde 13’e yükseltildi.

Mart ayında başkanlık görevine gelen Şahap Kavcıoğlu ilk enflasyon raporu sunumunda daha önceki metinlerdeki enflasyonun üzerinde politika faizi mesajlarını yeniden vurguladı. Kavcıoğlu baz senaryolarına göre Nisan'da enflasyonun zirve yapacağını, sonrasında ise enflasyonda aşağı yönlü hareket olacağını belirtti. Kavcıoğlu döviz kurunun enflasyona geçişkenliği üzerine de gelen sorulara yanıt olarak, "Bizim analizlerimiz Döviz kurunda fiyatlara geçiş etkisinin yüzde 20'nin bir miktar üzerinde olduğuna işaret ediyor." ifadelerini kullandı

TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun: Sıkı duruşun devam edeceğine dair açıklamaları sonrasında kurlarda TL lehine bir miktar hareket oluştu. Ancak, ABD tahvil faizlerinde akşamüzeri başlayan yukarı yönlü sıçrama TL’yi de bir miktar baskı altına aldı.

Yurt dışı tarafta ise dün beklenen verilerden olan ABD 1.çeyrek büyümesi %6,4 olarak açıklandı. Veriler büyümenin önemli kaynağının harcamalar kalemi olduğunu gösterdi. Kişisel harcamalar ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 10,7 arttı. Euro bölgesi’nden ise Almanya’dan gelen işsizlik oranı takip edildi. Açıklanan veriye göre Almanya’da İşsizlik Oranı Nisan ayında beklentilere paralel olarak yüzde 6.0 seviyesinde gerçekleşti.

Bugün ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında 1.çeyrek turizm verileri, Mart ayı Dışaret verileri ve Hazine 3 aylık borçlanma programı açıklanacak. Yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelecek olan 1. Çeyrek büyüme verileri, Euro Bölgesi Nisan Ayı TÜFE verileri takip edilecek.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,2046 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,2082 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,9524 GBPTL kuru ise 11,4508 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,2237 EUR/TL 9,9645 GBP/TL kuru ise 11,4595 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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30/04/2021 10:27