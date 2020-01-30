Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Ocak 2020

Piyasa tarafında yaşanan gelişmelere baktığımızda öncelikli olarak ABD Başkanı Trump, Salı günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile birlikte tek taraflı hazırladığı ve "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıklamıştı. Yapılan açıklamada İsrail'in başkentinin 'bölünmemiş' Kudüs olduğuna vurgu yapıldı. Dünyadan tepki toplayan bu açıklamalara Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki gösterdi.

Dün Afrika dönüşü basın açıklamasında bulunan Erdoğan, “bu konudaki tavırlarının belli olduğunu, Kudüs’ün müslümanlar için kutsal olduğunu ve Kudüs’ün İsrail’e verilme planının asla kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çin tarafında yaşanan gelişmelere baktığımızda ise Çin merkezli koronavirüs vakaları 2003'teki SARS salgınının önüne geçerken Çin'in Hubei eyaletinde 1.000 vaka daha duyuruldu. Koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 170'e ulaştı, Çin toplam vaka sayısının 7.711'e yükseldiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü ise henüz küresel acil durum ilanına karar vermedi. BM'ye bağlı kurum Perşembe günü bu yöndeki değerlendirmelerini sürdürecek. ABD, İngiltere, Japonya, Türkiye ve birçok ülke vatandaşlarını virüsün yayılma merkezlerinden boşaltma girişimlerini sürdürüyor.

Yurt dışı tarafta açıklanan verilere baktığımızda ise Almanya'da Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre hükümet 2020 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 1'den yüzde 1.1'e yükseltti.

Yılın ilk önemli resmi değerlendirmesi gelirken, Almanya için en kötünün geride kaldığı yönündeki sinyaller artıyor. Ekonomik faaliyetlere ilişkin anketler yükselişi işaret ederek büyümenin 2020'de yavaşça hız kazanabileceğini göstermekte.

Hükümetin resmi tahminine göre Almanya ekonomisi 2021 yılında yüzde 1.3 büyüyecek. Almanya'nın yeni resmi tahminleri Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) geçen hafta yayınladığı tahminlerine paralellik göstermekte.

Öte yandan dün akşam Amerika Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı takip edildi. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Ocak ayı toplantısının ardından politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Buna göre federal fonlama oranı yüzde 1.50 – 1.75 aralığında kaldı. Faizin yüzde 1,50-1,75 aralığında tutulması kararı 10 üyenin oybirliği ile aldı. Bankanın Aralık ayı tahminleri de 2020 yılında değişiklik olmayacağına işaret ediyordu. Karar metninde ise hazine tahvili alımlarının 2.çeyreğe kadar devam edeceği belirtildi. Gecelik repo operasyonlarının ise en azından Nisan ayına kadar devam edileceği açıklandı. Öte yandan bir önceki kararlarda hane halkı harcamalarının ‘’güçlü’’ bir şekilde arttığı ifadesi ‘’ılımlı’’ olarak değiştirildi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9434 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9606 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5647 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7616 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9680 , EUR/TL kuru 6,5716 , GBP/TL kuru ise 7,7671 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Almanya’dan işsizlik Oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi, Euro Bölgesi’nden Tüketici Güveni, Sanayi Güveni, İşsizlik Oranı, Amerika’dan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı kararı takibimizde olacak.

30/01/2020 10:17