Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 30 Temmuz 2024

Haftanın ilk günü veri ve haber akışı bakımından oldukça sakin bir gündü. BIST100 için bilanço dönemi başlarken, beklenti ve gerçekleşmelere göre fiyatlamaların önümüzdeki günlerde volatiliteyi artırması beklenmekte. Dün özeline bakıldığında BIST100’deki hafif değer kaybının devamını gözlemledik. 158 puan düşüş yaşayan endeks günü 10,734 seviyesinden tamamladı. Türk lirası ise yatay hareketine dün de devam etti. Bugün sabah saatlerinde USDTRY 33.064, EURTRY 35.79 ve GBPTRY 42.505 seviyelerinde fiyatlanmakta.

Veri açıklamaları bakımından sakin olan günde haber akışına yansıyan haberler arasında İngiltere’nin yeni hükümetinin Türkiye ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine sonbahar aylarında başlayacağı yer aldı. Ticaret Bakanlığı yeni hükümetin sonbaharda yapacağı ilk görüşmelerin Türkiye, İsrail, Güney Kore ve İsviçre ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yurt dışı tarafta bu haftanın en önemli gündem maddesi olan FED faiz kararı yarın açıklanacak. Bu bağlamda Fitch Ratings ABD ekonomisianalizinde ülkede artan siyasi ve jeopolitik belirsizlik ortamında ekonomide yavaşlamanın yaklaştığını ortaya koydu. ABD'de 2023'teki faiz artışlarının, iş gücü piyasasında ve talepte etki göstermeye başladığı belirtilen analizde, siyasetin, yüksek belirsizlik alanı olmaya devam ettiği ve jeopolitik risklerin sürdüğü kaydedildi. Ancak ABD ekonomisinde resesyon beklenmediği vurgulanan analizde, Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitmesinin beklendiğine, son enflasyon ve iş gücü piyasası verilerinin bu ihtimali desteklediğine işaret edildi.

Piyasanın genel beklentisi FED’den yarın bir faiz indiriminin gelmeyceği yönünde olsa da, Eylül kararına dair şahin bir açıklama beklentiler arasında. Eylül ayındaki faiz kararına bire bşr etki edebilecek istihdam rakamları ise Cuma günü açıklanacak.

FED toplantısı ve önemli veriler öncesinde ABD endeksleri yatay artı seviyelerde işlem görmekte. Özellikle büyük teknoloji hisselerinde (Tesla ve Alphabet) yaşanan satışlar sonrası Muhteşem Yedili üyelerinin bilançoları (Apple, Microsoft, Amazon ve Meta) piyasalar için belirleyici olacak.

Dolar endeksi gün içinde 104.75 seviyelerini test etse de günü hafif artışla 104.57 seviyesinden tamamladı. Önemli veri açıklamaları öncesinde piyasada bekle ve gör modu yaygınlaşırken, altın ve gümüşte de oldukça sakin ve yatay bir gün geride kaldı. Öte yandan petrol tarafında ciddi geri çekilmeler izlendi. Brent petrol %1.69 ile 79.76 seviyesine gerilerken WTI petrol %1.76’lık bir gerileme ardından 75.80 seviyesine geriledi.

Bugün Avrupa’da Almanya TÜFE, AB 2. Çeyrek büyüme verileri takip edilirken ABD’de tüketici güveni verisi izlenecek.