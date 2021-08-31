Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 31 Ağustos 2021

BIST100 Cuma günü olumlu bir performans sergileyerek haftayı 1.458,23 puan seviyesinden tamamladı. Bugün, Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

Yurt dışına baktığımızda; AB, ABD’yi güvenli seyahat listesinden çıkardı. Avrupa Birliği, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ABD’ye yeniden seyahat kısıtlamaları uygulanmasına karar verdi. Salgının delta varyantı etkisiyle yayılımını artırması ve tedarik tarafından yaşanan sıkıntılardan dolayı, Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi bu yıl ilk kez gerileme kaydetti. Temmuz ayında, 119 değeriyle rekor seviyenin ardından, 117,5 seviyesine gerileme görüldü. Artan enerji maliyetleri Almanya’da tüketici fiyatlarını 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Ülkede Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu %3,4 olarak kaydedildi.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, bu yıl da dijital ortamda gerçekleşen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Kovid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yaptı. Ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde varlık alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olabileceğini belirten Powell, varlık alımlarını azaltmanın zamanlaması ve hızının faiz oranlarındaki artışın zamanlamasına ilişkin doğrudan bir sinyal amacı taşımayacağını ifade etti.

Asya Borsaları Çin’deki ekonomik hareketliliğin yavaşlaması ve Pekin’in özel sektöre getirdiği yeni düzenlemeler sonrasında salı günü düşüş kaydetti. Çin’de hisse piyasaları düşerken, ülkede hizmet sektörü de, delta varyantının etkisini artırmasıyla geçen yılın Mart ayından bu yana ilk defa daralma yaşadı.

Kur tarafında; haftaya 8,358 ile başlayan USDTRY kuru, dün günü 8.380 seviyelerinde tamamladı. EURTRY kuru 9.886, GBPTRY kuru ise 11.531 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise USDTRY 8.365, EURTRY 9.905 , GBPTRY ise 11.550 seviyelerinde işlem görmekte.

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31/08/2021 09:46