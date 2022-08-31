Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 31 Ağustos 2022

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen Türkiye ekonomik güven endeksi, Temmuz ayına göre %1 artarak, Ağustos ayında 94,3 seviyesine çıktı. Temmuz ayına göre, Ağustos ayında tüketici güven endeksi ise %6,1 oranında artarak 72,2 değerini aldı. Değerlerin 100 üzerinde olması ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’ün altında kalması ise ekonomik duruma ilişkin kötümserliğe işaret ediyor.



Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %13,4, ithalat %41,4 arttı. Temmuz ayında dış ticaret açığı 10,69 milyar dolar oldu.



Almanya Federal İstatistik Ofisi Ağustos ayı öncü verilerine göre enflasyon 2 ay sonra tekrardan tırmanışa geçti. Temmuz ayında %7,5 olarak açıklanan Almanya yıllık enflasyonu, öncü verilere göre artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle tekrardan %7,9 seviyelerine yükseldi. En son Mayıs ayında %7,9 seviyelerini gören enflasyon, 1974’ten sonra en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Almanya Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde Alman ekonomisinde resesyon olasılığının arttığını ve enflasyonun sonbaharda %10 üzerine çıkabileceğini açıklamıştı.



ABD tüketici güven endeksi 3 ayın ardından beklentilerin üzerinde yükselerek aylık bazda %7,9 arttı ve 103,2 seviyesine çıktı. Açık iş sayısı ise Temmuz ayında 11 milyon 239 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi. Ekonomistler, iş gücü talebinin yavaşlamadığına işaret eden verilerin, FED’in agresif para politikası sıkılaşmasında elini güçlendireceğini belirttiler.

Rus doğal gazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattında kullanılan çeşitli parçaların bakımının yaptırımlar nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle, aktarılan doğal gaz miktarını yaklaşık %80 seviyelerinde düşüren Rusya, bugünden itibaren bakım nedeniyle üç günlüğüne gaz akışını durduracağını açıkladı.



Bugün Türkiye GSYİH ve Euro Bölgesi Ağustos ayı öncü TÜFE verileri açıklanacak.



USDTRY 18,191, EURTRY 18,261 ve GBPTRY 21,256 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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31/08/2022 09:42