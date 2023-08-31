Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 31 Ağustos 2023

Geçtiğimiz Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerine göre, endeks %5,2 oranında azalarak 94,1 değerini aldı. Endeks, Covid-19 pandemisinin etkili olduğu 2020/2021’den bu yana en sert düşüşü kaydetmiş oldu. Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %15,1 oranında azalarak 68 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,3 oranında azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 115,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 114,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,7 oranında azalarak 87,4 değerini aldı. Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen endeksin, 100 değerinin altında kalması kötümserliğe işaret ediyor. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 100 değerinin üzerine çıkan endeks, Temmuz ayında 99,30 değerini alarak 100 eşiğinin altına gerilemişti.



Salı günü açıklanan bir diğer önemli veri ise Türkiye dış ticaret açığı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı’nın iş birliğiyle açıklanan verilere göre, 2023 yılının Temmuz ayında Türkiye’nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 artışla 20 milyar 78 milyon dolar seviyesine yükseldi. İthalat ise aynı dönemde %10,5 artarak 32 milyar 295 milyon dolar olarak kaydedildi. Temmuz ayı verilerine göre dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 artarak 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %63,4'ten %62,2'ye geriledi.



Almanya tarafında ise Ağustos ayında hafif toparlanma gösteren tüketici güveni, gelecek aya yönelik anketlerde tekrardan bozulma kaydetti. Pazar araştırma şirketi Growth from Knowledge (GfK)’nin yayımladığı rapora göre, Ağustos ayında eksi 24,4 olarak açıklanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında eksi 25,5 değerini aldı. Özellikle gıda ve enerji enflasyonu ile düşen gelir beklentileri ve azalan satın alma eğiliminin tüketici güvenini baskıladığı belirtildi. Raporda, endeksin düşük seviyelerde kalması özel tüketimin bu yıl genel ekonomik kalkınmaya olumlu bir katkı sağlayamayacağı, aksine Almanya’daki büyüme beklentileri üzerinde yük olma potansiyeli taşıdığı vurgulandı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) Ağustos ayı öncü tüketici enflasyonu verilerine göre ise Almanya’da aylık bazda TÜFE %0,3 ve yıllık bazda %6,1 artış gösterdi. Beklenti TÜFE’nin yıllık bazda %6 seviyesinde açıklanmasıydı. Temmuz ayında yıllık TÜFE %6,2 seviyelerindeydi. Enflasyona en fazla katkı enerji ürünleri ve gıdadan geldi. Enerji ürünleri yıllık bazda %8,3 ve gıda %9 artış kaydetti.



ABD ekonomisi 2. çeyrek öncü verilere göre %2,1 büyüme kaydetti. Önceki tahmin %2,4 seviyesindeydi. İkinci çeyrekteki artışın temel olarak tüketici harcamalarındaki ve iş yatırımlarındaki artışlardan kaynaklandığı, ihracattaki düşüşle kısmen dengelendiği belirtildi. Diğer yandan ABD’de açık iş sayısı 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İş imkanları ve personel değişim oranı anketine (JOLTS) göre Temmuz ayının son iş gününde toplam 8,8 milyon açık pozisyon kaydedildi. İş olanakları önceki aya göre 338 bin gerileme kaydetmiş oldu. ABD’de yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi iş gücü piyasasına daha net ışık tutacak.

Bugün Türkiye GSYİH verisi, TCMB PPK toplantı özeti, Euro Bölgesi ve Almanya işsizlik oranı, Euro Bölgesi TÜFE, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.



USDTRY 26,715, EURTRY 29,168 ve GBPTRY 33,975 seviyelerinde fiyatlanıyor.