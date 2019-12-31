Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 31 Aralık 2019

Haftanın ilk işlem gününde piyasalar yılsonu sakinliği yaşıyor. Ekonomik veri akışının da zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününde ABD Dolar Endeksi 97,0 seviyesi altına gerilerken dolar da küresel piyasalarda düşüşteydi. Geçen haftayı da yükselişle tamamlayan gelişen ülke paraları dün de dolar karşısında değer kazanmaya devam etti. ABD’nin savunma bütçesinde Türkiye’ye yaptırımların yer alması ile yükselişe geçen dolar kuru geçen hafta 5,9615 seviyesine çıkarak 30 Mayıs sonrası en yükseği görmesinin ardından dün de 5,95 yakınlarında işlem gördü.

Öte yandan TÜİK’in dün açıkladığı rakamlara göre ekonomik güven endeksi Aralık ayında %2,6 artarak 93,8 oldu. Kasım ayında 91,3 iken, Aralık ayında %2,6 oranında artarak 93,8 oldu. Bu seviye 2018 Ağustos’unda yaşanan kur şokunun ardından son 1,5 yıl içindeki en yüksek seviye oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Haftanın ilk işlem günündeki verinin olumlu gelmesi yurt içinde canlanmanın 2020'nin ilk çeyreğinde de devam edeceği beklentisini yükseltti.

Yurt dışı tarafta ise öncelikli olarak Çin ekonomisinin 2019 yılını ticaret anlaşması yaklaşırken toparlanma yönünde bitirdiğini söyleyebiliriz. Çin’in imalat sektörü göstergesi Kasım ayında yükselerek dünyanın en büyük ikinci ekonomisi için iyileşme sinyali verdi.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından Salı günü açıklanan verilere göre, imalat PMI endeksi 50.2 seviyesindeki seyrini sürdürdü. Üretim ikinci ayında da yükselirken üretci fiyatları düşüşünü sınırladı.

Öte yandan Dolar’ın durumuna baktığımızda ise Dolar önemli paralar karşısındaki kayıplarını 4. güne taşıdı. ABD – Çin ticaret anlaşmasının imzalanacağına ilişkin iyimserliğin güvenli varlık ve dolar talebini düşürmesiyle kayıplarını dördüncü güne taşıdı.

Ticaret savaşları konusunda ise Pazartesi günü konuyla ilgili gelen açıklamalar önemliydi. Beyaz Saray’ın ticaret danışmanı Peter Navarro, ABD ile Çin arasında faz 1 ticaret anlaşmasının büyük olasılıkla gelecek hafta imzalanacağını, ancak bunun teyidinin Başkan Trump’tan veya ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer’den geleceğini söyledi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9450 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9489 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,6663 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7999 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9487, EUR/TL kuru 6,6691 , GBP/TL kuru ise 7,8014 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Ticaret Açığı verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan Tüketici Güveni verisi takibimizde olacak.

31/12/2019 11:31