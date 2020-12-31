Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 31 Aralık 2020

TL varlıklar yaşanan rekor kayıplar sonrası toparlanmaya devam ediyor. Kasım ayının ilk haftasında 8,58 ile tarihi seviyeyi gören Dolar/TL kuru TCMB Başkan değişimi ve Hazine Bakanı’nın istifası, faiz artımı ile hükümetin ekonomi-hukuk alanında reformlar yapacağını açıklamasıyla ayı 7,80’li seviyelerden kapattı.

Kasım ayındaki faiz artışının ardından Aralık ayında da faizi artıran TCMB’nin sıkı para politikasını 2021’de de sürdüreceğini açıklamasının ardından Son haftada küresel risk iştahındaki artış ve doların 2,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesiyle gelişen ülke paralarının tamamında yükseliş olurken TL, bu hafta ortasına kadar %3 primle yükselişe öncülük ediyor

Borsa İstanbul endekslerinde ise Türk Lirası bazında rekor seviyeler kaydedilirken dolar bazında da yükseliş ivmesi izleniyor.2020 yılına 194 dolar seviyesinden başlayan Borsa İstanbul, yılın sonlarına doğru 210 dolar seviyesine kadar yükseldi. BIST 100 dolar bazında pandemi sürecinde ilk kez 200 dolar seviyesini gördü.

Yurt dışı tarafta ise AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen açıklamasında AB ile Çin'in yatırım anlaşması konusunda prensipte uzlaştıklarını belirtti. Anlaşmayla birlikte Çin’in otomotivden telekomünikasyona kadar birçok pazarı yabancı yatırımcılara açılmış olacak. AB yetkilileri 2013'ten beri planlanan anlaşmanın 2022'de yürürlüğe gireceğini belirtti.

Öte yandan İngiliz parlamentosu, AB ile yapılan ticaret anlaşmasına onay verdi ve AB liderlerinin ardından Başbakan Boris Johnson da anlaşmayı imzaladı. Ticaret anlaşmasının yasaya dönüştürülmesine ilişkin tasarı, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda 73'e karşı 521 oyla kabul edildi. Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası da gece saatlerine kadar yapılan görüşmelerin sonucu tasarıya onay verdi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,3815 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,3774 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0705 GBPTL kuru ise 10,0495 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,3734 EUR/TL kuru 9,0611 GBP/TL kuru ise 10,0499 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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31/12/2020 09:38