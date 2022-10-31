Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 31 Ekim 2022

Almanya ekonomisi 3. çeyrek öncü büyüme verilerine göre %0,3 büyüme kaydetti. Genel beklenti ekonominin 3. Çeyrekte %0,2 daralacağı yönündeydi. Diğer yandan enflasyon yükselmeye devam etti. Almanya Ekim ayı öncü tüketici enflasyonu verilerine göre aylık bazda artış %0,9 olurken, yıllık bazda %10,4 ile 1951 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.



Euro Bölgesi’nde tüketici güveni son yılların en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Ekim ayı Euro Bölgesi tüketici güveni eksi 27,6 olarak açıklandı. Sanayi güveni ise 2 ay üst üste düşüş yaşayarak eksi 1,2 seviyesine geriledi. Hizmet güveninde ise, girdi maliyetlerinin artması ve tüketimin de düşmesi ile birlikte, son 4 ayın en düşük seviyeleri görüldü ve 1,8 olarak açıklandı.

ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, daha önceki FED faiz oranı zirve tahminini 25 baz puan yukarı çekti. Buna göre Goldman Sachs ekonomistleri, FED'in, politika faizinin Mart ayında %4,75 – 5 aralığı ile zirve yapacağını tahmin etti. FED’in sıradaki faiz kararı 2 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.

Rusya, Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlendiğini iddia ederek, tahıl koridoru anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurdu.



Bugün Euro Bölgesi önce TÜFE ve büyüme verileri açıklanacak. Almanya’da perakende satış verileri takip edilecek.

USDTRY 18,605, EURTRY 18,511 ve GBPTRY 21,600 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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31/10/2022 09:53