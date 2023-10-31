Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 31 Ekim 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Eylül ayında 95,4 değerini alan ekonomik güven endeksi, Ekim ayında 96,5 ile son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi %4,4 oranında artarak 74,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında artarak 105,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 113,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı. Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ekonomik güven endeksinin, 100’den büyük değer alması ekonomik duruma ilişkin iyimserliği yansıtırken, 100 değerinin altı kötümserliğe işaret ediyor.



Geçtiğimiz gün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yılın 5. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda enflasyonla kararlılıkla mücadele vurgusu öne çıktı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarını etkin kullanarak enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Ayrıca, yeşil ve dijital dönüşüm ekseninde rekabet gücünün ve verimliliğin artırılarak yüksek katma değerli üretim yapısının sağlanması ve ihracata dayalı nitelikli ve sürdürülebilir büyüme ile vatandaşların sosyal refahını artırmanın hedeflendiği ifade edildi.



Türk-İş tarafından açıklanan Ekim ayı gıda enflasyonu verilerine göre aylık bazda %2,62 artış yaşanırken, yıllık bazda %84,29 artış görüldü. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 13.684 TL olurken, gıda ile diğer tüm zorunlu harcamalar için haneye girmesi gereken tutar, yani yoksulluk sınırı 44.573 TL olarak açıklandı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi Ekim ayı öncü tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Aylık bazda %0,2 artış beklentisine karşın %0 ile değişiklik göstermeyen TÜFE, yıllık bazda %3,8 oldu ve 2021 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bir önceki ay yıllık TÜFE %4,5 seviyesindeydi. Tüfedeki gerilemeye en fazla katkı, yıllık bazda %3,2 gerileyen enerji fiyatlarından geldi. Diğer yandan Almanya ekonomisi açıklanan 3. çeyrek öncü verilere göre küçüldü. Alman ekonomisi önceki çeyreğe göre %0,1 oranında daraldı. Üçüncü çeyrekte yıllık bazda ise %0,3 küçülme kaydedildi. 2. çeyrek verisi durgunluktan %0,1 büyümeye revize edilirken, ilk çeyrek verisi ise %0,2 küçülmeden durgunluğa revize edildi.



Bugün Türkiye dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi GSYİH ve TÜFE verileri, ABD tarafında ise CB tüketici güven endeksi verisi takip edilecek.



USDTRY 28,283, EURTRY 29,975 ve GBPTRY 34,350 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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