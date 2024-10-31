Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 31 Ekim 2024

Yaklaşık 2 aylık bir süreden sonra BIST-100’ün tekrardan 4 gün üst üste primlenerek günü kapamasına şahit olduk. Son dönemde bilindiği üzere borsa ard arda yaşadığı negatif kapanışlarla dikkatleri çekiyordu. 9.000 seviyesi üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde bu trendin devam etme ihtimalinin yüksek olduğu teknik analistler tarafından dile getirilmekte. Dün günü alımlarla açan borsa gün boyu pozitif performansı koruyarak günü %0,68 oranında yükselişle 9.006,55 puan seviyesinden noktaladı. Yükselişe en fazla etki eden şirket hisseleri; BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS), Akbank (AKBNK) ve İş Bankacı C Grubu (ISCTR) oldu.

Dün takip edilen verilerden TÜİK’in açıkladığı Ekim ayına ait Ekonomik Güven Endeksi bir önceki ay(Eylül) açıklanan 95,0 verisine göre % 3,2 oranında artış göstererek 98,0 değerini aldı. Endeksin alt kalemlerinde ise; Tüketici ve Reel Kesim Güven Endeksleri yüzde 3,0 oranlarında artış gösterirken, Hizmet Sektörü Güven Endeksi ise yüzde 1,5 oranında artış kaydetti.

Kur tarafına baktığımızda ise yatay seyrin korunduğunu görüyoruz. Bu sabah itibariyle USDTRY 34.28, EURTRY 37.298 ve GBPTRY 44.41 seviyelerinden alıcı bulmakta.

ABD’de takip edilen verilerden ADP Ulusal istihdam rakamı 114bin beklentiye karşılık 233bin seviyesinde gelerek istihdama ilişkin olumlu sinyal verirken 3. Çeyrek öncü büyüme verisi ise %3 beklentiye karşın %2.8 gelerek faizlerin bulunduğu seviyenin büyüme oranına korkulduğu kadar etki yaratmadığını teyit etti. Diğer taraftan açıklanan öncü kişisel tüketim giderleri rakamı %2,2 ile beklentileri çok az aşarak önümüzdeki enflasyon açıklaması öncesi gidişatın beklentiler dahilinde olduğunu gösterdi. Ancak şu anda ABD’nin odağında faiz indiriminden öte 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimi bulunmakta. Son anketler Donald Trump’ı önde göstermekte. Kurumsal vergilerde indirime gideceğine dair vaatleri sebebi ile hisse senetlerinde yaşanan yükseliş devam ederken stratejistler bu olasılığın şu anda satın alındığını, ve Trump’ın kazanması durumunda kar realizasyonu gelerek endekslerde ciddi satımlar görülebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Güçlü gelen ekonomik veriler ardından faiz indirimlerinin daha hızlı gelmesi olasılığıyla Dolar endeksinde bir miktar gerileme yaşandı. Günü 104.213 seviyesinden açan endeks 104.09 seviyesinde günü noktaladı. Altın’da ise hafif yukarı yönlü yükseliş devam etti. Günü %0.39 oranında yükselişle tamamlayan altının ons fiyat 2,785 usd seviyesinde günü tamamladı. Petrol tarafına baktığımızda ise arz fazlası sebebi ile yaşanan satış baskısının ortadan kalktığını ve Brent petrol ve ABD ham petrol’ün %2 oranlarında yükselerek, sırasıyla 72.69 ve 68.79 usd seviyelerine yükseldiğini gördük.

Bugün Dış Ticaret İstatistikleri ile TCMB ve BDDK’nın her Perşembe günü açıkladığı para, banka ve menkul kıymet istatistiklerini izleyeceğiz. Küresel tarafta ise; Euro Bölgesinden gelecek olan Eylül ayına ilişkin TÜFE ve İşsizlik Oranı dataları ile birlikte ABD’den gelecek olan Eylül ayının Çekirdek PCE(Kişisel Tüketim Giderleri) Endeksi verilerini takip edeceğiz