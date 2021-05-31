Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 31 Mayıs 2021

Piyasalarda yaşanan gelişmelere baktığımızda öncelikli olarak TL de değer kaybının devam ettiği görülmekte. Geçtiğimiz haftaya 8.40 seviyelerinde başlangıç yapan Dolar/TL kuru, hafta içerisinde yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirirken, bu hareketlenmeler ile birlikte 8.61 ile tarihi rekor seviyesi güncellendi.

Detaylara bakıldığında ise geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden’ın devase teşvik paketi teklifi yankı uyandırdı ve dolarda yükselişler yaşandı. ABD Başkanı Biden 2022 mali yılına yönelik 6 trilyon dolarlık bütçe teklifini ABD kongresine sundu. Teklife göre Biden’ın bütçe teklifi; altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlara yönelik harcamalarda artış öngörüyor. Biden’ın bu teşvik paketi haber akışı sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükselişler yaşandı.

Diğer yandan ABD kanadında ekonomi genel olarak hızlı toparlanırken; başta FED olmak üzere ekonomiye para politikası ile yapılan desteklerin beklenenden daha önce geri çekilebileceği beklentileri bir miktar artarken bu beklentiler gelişmekte olan para birimleri üzerinde baskı oluşturmaya devam etti. TL ise Cuma günü günlük bazda %1 üzeri kayıpla dolar karşısında en çok düşen para birimi oldu.

Bunlarla birlikte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P Türkiye değerlendirmesini yayınladı. Buna göre S&P; Türkiye’nin kredi notunu ve not görünümüne ilişkin güncellemelerde bulunmadı.

Yurt dışı tarafta ise piyasalar haftanın son işlem gününde Avrupa Ekonomik Güven Endeksi verisini takip etti. Gelen veriye göre Avrupa Ekonomik Güven Endeksi Mayıs ayında 114.5 olarak gerçekleşti. Bu oran ise yaklaşık olarak son üç buçuk yılın en iyi seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise piyasalar Türkiye tarafından açıklanacak GSYİH ve Almanya kanadından gelecek olan TÜFE verisini takip edecek.

Kur tarafına baktığımızda geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 8,5025 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,5484 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,4214 GBPTL kuru ise 12,1285 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,5699 EUR/TL 10,4559 GBP/TL kuru ise 12,1658 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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31/05/2021 10:08