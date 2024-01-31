Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 31 Ocak 2024

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini yayımladı. 99,40 değerini alan endeks üç ay üst üste yükseliş kaydetmiş oldu. Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi %3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %4 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı. 100’den büyük değerler ekonomik duruma ilişkin iyimserliği yansıtırken, 100’ün altında kalan değerler ise kötümserliğe işaret ediyor.



Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD tarafından önemli bir açıklama geldi. Türkiye’yi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland “S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz. ABD, Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır.” Açıklamasını yaptı. Nuland ayrıca bu konu aşılabilirse, CAATSA (ABD’nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası) meselesinin de ortadan kalkacağını belirtti. ABD, İsveç’in Nato üyeliğine onayın ardından Türkiye’ye 40 adet “F-16 Blok 70” savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışına da onay vermişti.



Uluslararası Para Fonu (IMF), güncellediği Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için %3’ten %3,1’e yükseltti. Küresel büyüme beklentisi de bu yıl için %2,9’dan %3,1’e revize edildi. Raporda, ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin beklenenden fazla dayanıklılık göstermesi ve Çin’deki mali desteğin, büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonda etkili olduğu belirtildi. ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2024 yılı için %1,5’ten %2,1’e yükseltilirken, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için %1,2’den %0,9’a düşürüldü.



Euro Bölgesi öncü verilere göre 2023’ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre büyüme kaydedemezken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %0,1 büyüdü. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya ise bir önceki çeyreğe göre %0,3 daralırken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %0,2 daraldı. Almanya Federal İstatistik Kurumu (Destatis) Başkanı Ruth Brand, “Son dönemde fiyatlardaki gerilemeye rağmen fiyatların ekonomik sürecin tüm aşamalarında yüksek kalması ekonomik büyümeyi sınırladı. Artan faiz oranları ve zayıf iç ve dış talep nedeniyle oluşan olumsuz finansman koşulları da (büyümeyi) olumsuz etkiledi.” ifadelerini kullandı. Ifo araştırma enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise, Alman ekonomisinin 2024 yılının ilk çeyreğinde %0,2 küçülmesi ve böylece resesyona girilmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, GSYH’deki düşüşün, Avrupa ve ABD’de artık tam olarak etkisini göstermeye başlayan kısıtlayıcı para politikasının yanı sıra, yüksek hastalık seviyeleri, demir yolu grevleri ve soğuk hava gibi diğer faktörlerden kaynaklandığı ifade edildi.





ABD’de Conference Board (CB) tarafından açıklanan tüketici güveni Ocak ayında 108 değerinden 114,8’ e yükseldi. Tüketici güveni böylece üst üste üç ay yükseliş göstermesinin yanında, 2021 Aralık’tan bu yana en yüksek değeri aldı. Tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerine dayanan Mevcut Durum Endeksi 147,2’den 161,3’e, tüketicilerin gelir, iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli görünümlerine dayanan Beklentiler Endeksi, Aralık ayındaki revize edilmiş 81,9 değerinden, Ocak ayında 83,8’e yükseldi. Conference Board Baş Ekonomisti Dana Peterson, “Ocak ayında tüketici güvenindeki artış, muhtemelen daha yavaş enflasyonu, ileride daha düşük faiz oranları beklentisini ve şirketlerin işgücü alımına devam etmesi nedeniyle genel olarak olumlu istihdam koşullarını yansıtıyor.” İfadelerini kullandı.

Bugün gözler FED faiz kararında olacak. Toplantıda bir değişikliğe gidimesi beklenmiyor ancak gelecek açıklamalar önemli olacak. Türkiye’de dış ticaret verileri ve turizm istatistikleri yayımlanacak. Almanya’da parakende satışlar, işsizlik oranı, öncü TÜFE verileri ve ABD’de ADP özel sektör istihdam değişimi açıklanacak. Geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) geçen aya kıyasla 101 bin artışla 9 milyon 26 bine yüksedi. Son üç ayın en yüksek seviyesini gören açık iş sayısının bu dönemde 8 milyon 750 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.



USDTRY 30,365, EURTRY 32,853 ve GBPTRY 38,483 seviyelerinde fiyatlanıyor.