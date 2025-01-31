Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 31 Ocak 2025

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe 18 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen endekste, seansın sonunu da sadece yüzde 0,05 oranında yükselişle 10.082,10 puan seviyesinden noktaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. 2024 Aralık ayında 98,9 seviyesinde yer alan endeks, 2025 yılı Ocak ayında yüzde 0,8 oranında artış gösterdi ve 99,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasada enflasyon beklentilerinin gerilediğine işaret ederek, "Hane halkının biraz daha şüpheyle baktığını belirtti. hala enflasyonun yüzde 59 civarında beklendiğini fakat enflasyonun ineceğini söyledi. Sadece para, maliye, gelirler politikasıyla değil, enflasyonu arz yönlü politikalarla da düşürmeyi hedefliyoruz." Açıklamasını yaptı.

TCMB, dün ayrıca; geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu Toplantısına ilişkin özeti yayımladı. Özette: Öncü verilerin Ocak ayında enflasyonun ana eğiliminde öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiğine vurgu yapılırken, son çeyreğe ilişkin göstergelerin de yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğuna işaret ettiği belirtildi.

ABD MErkez Bankası Fed’in faizleri sabit tutmasının ardından dün global tarafta gözler Arupa Merkez Bankası’na çevrilmişti. Banka faizi 0,25 puan düşürerek, %2,75 olarak belirledi. Mevduat kolaylığı oranını düşürme kararının enflasyon görünümü, temel enflasyonun dinamikleri ve para politikası iletiminin gücü hakkındaki güncellenmiş değerlendirmelere dayandığı belirtildi. Karardan sonra Avrupa Merjez Bankası Başkanı Lagarde açıklamalarda bulundu. Lagarde, ‘’Enflasyon hedefimize ulaşacağız’’ dedi

Trump'ın, Cumartesi gününden itibaren Kanada ve Meksika'ya tarifeler uygulanmaya başlanacağı yönündeki görüşlerini yinelemesi petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Brent varil başına 77 doların üzerine çıkarken, Batı Teksas türü petrol 73 dolara yakın bir seyir izliyor

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya gümrük vergisi koyma tehditlerini tekrarlamasının ardından yatırımcıların güvenli limanlara akın etmesiyle rekor seviyeye yükseldi.

Külçe altında, fiyatlar Perşembe günü yüzde 1,3 artarak Ekim ayında belirlenen önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini aştıktan sonra yüzde 0,2'ye kadar daha yükseldi ve ons ​​başına 2.799,65 dolara çıktı.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 104 bin dolar civarında işlem görmekte.

Paritelerde USD/TRY 35.86, GBP/TRY 44.56, EUR/TRY 37.31.