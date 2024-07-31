Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 31 Temmuz 2024

Türkiye piyasalarında yatay seyir dün de hakim oldu. BIST 100 endeksi hafif negatif yönde 10,691 seviyesinden tamamladı. USDTRY ise 33.089 seviyesinden açtığı günü 33.085 seviyesinden tamamladı.

Öne çıkan haber başlıklarına baktığımızda Dünya Bankası’nın Türkiye’ye yapmayı hedeflediği 600milyon dolarlık finansman yatırımı göze çarptı. Yapılan açıklamaya göre Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye’de Şubat 2023’te meydana gelen şiddetli depremler sonucunda yıkılan veya ağır şekilde hasar gören mikro işletmelerin yeniden canlandırılmasını desteklemeye devam etmek amacıyla sağlanacak 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladı. Projenin, el sanatı ürünleri veya mal üretimi yapacak veya hizmet sağlayacak 1.600 mikro işletmeye ev sahipliği yapacak yedi küçük sanayi sitesinin (KSS) kurulmasını finanse etmesi öngörülüyor.

Diğer taraftan TCMB’nin yayınladığı PPK tutanaklarına göre Temmuz ayında enflasyonda geçici yükseliş beklendiği mesajı verildi. Enflasyonu yukarı çekmesini öngördükleri kalemler ise enerji, işlenmemiş gıda, alkol-tütün grupları olduğu beliritldi. Özetlerde “Öncü veriler, son dönemde döviz kurundaki ılımlı görünüm ve iç talep gelişmelerinin yansımalarıyla birlikte temel mal grubunda fiyat artışının diğer gruplara kıyasla ılımlı seyrettiğine işaret etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Haber akışına baktığımızda göze çarpan bir diğer başlık ise JPMorgan’ın TCMB’nin bir sonraki faiz indirimine dair beklenti açıklaması oldu. JPMorgan Kıdemli Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık fiyat düşüşlerinin zaman alacağına dair resmî yönlendirmeye rağmen dezenflasyon süreciyle birlikte faiz indirimlerinin Ekim ayı itibariyle başlayacağını öngördü. Uzman, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dirençli enflasyonun düştüğüne dair sinyalle Ekim veya Kasım’da faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bu sabah açılışta USDTRY 33.1210, EURTRY 35.8440 ve GBPTRY 42.59 seviyelerinden işlem görmekte.

Yurt dışı tarafta takip edilen önemli verilerden biri de AB 2.çeyrek büyüme verisi oldu. Verilere göre 20 üyeli Avrupa bölgesi bir önceki çeyreğere göre %0.2 beklentiye kıyasla %0.3 büyürken bir önceki yılın ayni dönemine göre ise %0,5 beklentiye kıyasla %0,6 büyümeyi başardı. Genele bakıldığından büyüme oranının iyimser tarafta kaldığı düşünülürken, ülkeler bazında bakıldığında Almanya gibi Avrupa’nın lokomotif ülkesi konumundaki önemli bir ekonominin 2. Çeyrek %0.1 daraldığı yönündeki açıklamalar Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin Eylül ayında bir faiz oranı değişikliğine daha gitmelerinin yolunu açtı.

Diğer taraftan ALmanya’da açıklanan öncü enflasyon verileri aylıkta %0,3 ve yıllıkta %2,3 ile beklentiler üzerinde gelirken enflasyondaki gidişatın hala soru işaretleri barındırdığını gösterdi.

Son olarak ABD’de dün takip edilen verilerden tüketici güveni 100,3 seviyesinde olumlu tarafta yer alırken JOLTS açık iş pozisyonları verisi de 8Milyon beklentiye kıyasla 8,184Milyon olarak açıklanarak istihdam piyasasındaki soğumayı teyit etti.

Dolar endeksi 104.5’li seviyelerde yatay bir kapanış gerçekleştirir altın tarafında son günlerde yaşanan satış dalgası ardından alımlar göze çarptı. Altın’ın ons fiyatı %1.14 artışla 2,453 USD seviyesine ulaşırken, gümüşte de %2,15 oranında bir artış yaşandı. OPEC toplantısı öncesi yaşanan belirsizlikle petrol’de gerileme devam ederken brent petrolun 78’li seviyelere kadar ulaştığını gördük.

Bugün Türkiye’de Turizm rakamları ve ticaret dengesi takip edilecek. ABD’de ise ADP özel sektör istihdam ve FED faiz kararı takip edilecek.