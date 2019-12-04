Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 4 Aralık 2019

Türkiye tarafında dün açıklanan Kasım ayı enflasyon verisi sonrası gözler Merkez Bankası’na çevrilirken, Kasım ayında % 10.56 ile yeniden çift haneye çıkan ancak tahminlerin altında artan yıllık enflasyon Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdüreceği beklentisini güçlendirdi. Geçen sene % 25 ile zirveyi gören enflasyon bu sene sert düşüş kaydetmiş ve Ekim ayında %8.55'e kadar gerilemişti. Piyasalarda gelecek haftaki toplantıda faiz indirim beklentileri 100 ile 200 baz puan arasında değişiyor. Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası son 3 toplantıda 10 puan indirimle politika faizini % 24'ten % 14'e kadar çekmişti.

Yurt içinde enflasyon verisi izlenirken küresel piyasalarda ise NATO zirvesi ve ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları takip edildi. Türkiye’ye dair de açıklamalarda bulunan Trump, Türkiye’nin önemli bir NATO üyesi olduğu, ayrıca “Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğu , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilirim şeklinde ki ifadeleri dikkat çekiciydi. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinin ilk gününde Türkiye'ye dönük olumlu açıklamaları ve dolar endeksindeki gerilemeye paralel bir miktar gevşeyen dolar/TL, 5.73'lü seviyelere gerilemişti. Bu sabah ise dolar/TL 5.75 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Diğer açıklamalara baktığımızda ise ABD Başkanı Trump; son günlerde Fransa’nın NATO’ya dair açıklamalarının ardından dün Fransa’nın yaklaşımını doğru bulmadığını söyledi. Ayrıca Fransa'nın ABD şirketlerini vergilendirmesini istemediğini belirtti. Hatırlanacağı üzere ABD tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada Fransa'nın ABD'li büyük teknoloji şirketlerini hedef alan dijital hizmet vergisine karşılık olarak 2.4 milyar dolarlık Fransız ürününe tarife uygulanacağı belirtilmişti. Fransa hükümeti ise ABD'nin Fransız ürünlerine yönelik tarife tehdidini sürdürmesi durumunda Avrupa Birliği'nin misilleme yapacağını açıklaması önemliydi.

Ticaret savaşları konusunda ise Başkan Trump, Çin ile anlaşma için nihai bir tarihin olmadığına ancak bazı açılardan 2020 ABD Seçimleri sonrasına kadar beklemenin daha iyi olabileceğine yönelik açıklamalarda bulunması kritikti.

İngiltere tarafında ise 12 Aralık seçimlerine yönelik gelen haber akışlarının yanı sıra gün içinde açıklanan İngiltere İnşaat PMI rakamlarında görülen toparlanma Pound varlıkları üzerinde pozitif eğilimi destekleyen unsurlar arasındaydı.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5.7550 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7427 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3637 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,4650 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7472 EUR/TL kuru 6,3655 GBP/TL kuru ise 7,4676 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise yurt içi tarafta önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Hizmet ve Bileşik PMI verileri, Amerika’dan Ham Petrol Stokları , Euro Bölgesi ve Almanya’dan ise Hizmet PMI verileri takibimizde olacak. Öte yandan dün başlayan ve bugün de devam edecek olan NATO Zirvesi de piyasaların odağında olmaya devam edecektir. Keza zirvede liderlerden gelecek açıklamalar gerek küresel tarafta gerek yurt içi piyasalarında volatil işlemleri beraberinde getirebilir.

04/12/2019 11:32