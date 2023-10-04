Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (4 Ekim 2023)

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Aylık bazda %4,75 artış gösteren TÜFE, yıllık bazda ise %61,53 ile 2023 yılının en yüksek seviyesini gördü. Bir önceki yılın Aralık ayına göre ise TÜFE’de %49,86 artış görüldü. Aylık bazda en yüksek artış %30,27 ile eğitimde görülürken, %10,03 ile alkollu içecekler ve tütün ikinci sırada yer aldı. Konut ise %5,76 ile aylık bazda en fazla yükseliş gösteren ana harcama grupları içerisinde üçüncü oldu. Yıllık bazda ana harcama gruplarına bakıldığında ise, lokanta ve oteller %92,48 yükseliş ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada %80,96 ile eğitim, üçüncü sırada ise %79,79 ile sağlık yer aldı.



Üretici fiyatlarında ise aylık bazda %3,40 artış yaşanırken, yıllık bazda ÜFE %47,44 oldu. Ağustos ayında ÜFE yıllık bazda 49,41 seviyesindeydi. Bir önceki yılın Aralık ayından bu yana ise artış %36,06 seviyesine gerçekleşti. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %5,97, imalatta %3,07, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %5,47 ve su temininde %13,72 artış olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında %69,43 artış, imalatta %55,05 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %17,08 azalış ve su temininde %68,36 artış olarak gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum gerçekleştirdi. “Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz.” İfadelerini kullanan Hafize Gaye Erkan, büyümeden ödün vermeden de dezenflasyonun sağlanabileceğini dile getirdi. TCMB Başkanı Erkan, faiz kararlarının alınırken fiyat hareketlerindeki eğilimlerin, nedenleriyle birlikte analiz edildiğini, finansal piyasalar ve bankacılık sisteminin stres testlerinin yapıldığını söyledi. Kademeli gitmelerinin sebebinin bu olduğunu söyleyen Erkan, “Bankacılık sistemi gerekçeleri dikkate alınmakta, hükümetin makro-mali perspektifi ve maliyet politikası uygulamaları göz önünde bulundurulmakta.” İfadalerini kullandı.



ABD’de JOLTS açık iş sayısı beklentilerin üzerinde açıklandı. Ağustos ayı verilerine göre ülkedeki açık iş sayısı, Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla 690 bin artarak 9 milyon 610 bine çıktı. Beklenti 8 milyon 800 bin seviyelerindeydi. Bu dönemde açık iş sayısının arttığı sektörler arasında ticari hizmetler, finans ve sigorta, eyalet ve yerel yönetim eğitimi, dayanıklı olmayan mal imalatı ve federal hükümet yer aldı.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son derece güçlü bir iş gücü piyasası bağlamında kısa vadede enflasyonun düştüğünü belirterek, ABD’nin ekonomik görünümü konusunda çok iyimser olduğunu söyledi. Yellen, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarının daha uzun bir süre yüksek kalabileceğini, ancak orta vadede faiz oranlarının daha normal seviyelere döneceğini belirtti.



Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun %2’lik hedefe kısa sürede inmeyeceğini, bu nedenle sabırlı olmak gerektiğini söyledi. Bostic, “Faiz artırımında da, indirimi konusunda da aceleci değilim. Uzun bir süre burada tutmaktan yanayım.” İfadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası Başekonomisti Philip Lane, fiyat baskılarının hala %2’lik hedefin oldukça üzerinde olduğunu ve henüz hedefe varamadığını belirtti. Lane, “Bu nedenle enflasyonu hedefe düşürmek için daha yapacak işimiz var.” Açıklamasını yaptı. petrol fiyatlarının şu anki düşük seviyelerde kalmasını beklemediklerini söyleyen Lane, fiyatların yükselebileceğini, enerjinin çok volatil bir bileşen olduğunu, gelecek aylarda ve yıllarda buradaki hareketleri takip etmenin önemli olacağını söyledi.



Bugün İngiltere, Euro Bölgesi, ABD hizmet PMI verileri takip edilecek. Ayrıca Euro Bölgesi perakende satışlar, ABD ADP özel sektör istihdam değişikliği ve ABD tarafında fabrika sipariş verileri takip edilecek.



USDTRY 27,543, EURTRY 28,866 ve GBPTRY 33,272 seviyelerinde fiyatlanıyor.