Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 4 Eylül 2024

Türkiye için haftanın en önemli veri açıklamalarından olan enflasyon rakamı dün açıklandı. Buna göre Ağustos ayında TÜFE %2.6 olan beklenti altında %2.47 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise %51.97 olarak gerçekleşti.

Hatırlanacağı üzere geçen ay TÜFE yıllıkta %61.78 seviyesinde gelmişti. Detaylara bakıldığında Ağustos ayında enflasyonun %2 üzerinde bir artış sergileme sebebi olarak doğalgaz zammı, köprü zamları, alkol ve tütün ürün zamları ve okulların açılmaya başlaması ile ön hazırlık süreci sebebi ile oluşan artışlar gösterildi.

Yakından takip edilen gıda enflasyonu yıllık bazda %1,1 gerileyerek %44,8 seviyesine, çekirdek enflasyon ise %60,2 seviyesinden %51,6 seviyesine geriledi. Son iki aydır baz etkisine bağlı olarak enflasyonda yaşanan geri çekilmede son dönemde atılan sıkılaşma adımlarının da etkileri görüldü. Geçen yılı hatırlayacak olursak Temmuz ve Ağustos aylarında aylık bazda %9 üzerinde enflasyon açıklanmıştı.

Üretici fiyat endeksine bakıldığında da olumlu tablo devam etti. Aylık bazda %1.68 artışa işaret eden ÜFE yıllık bazda %35,75 ile geçen ayki gerçekleşme olan %41.37’nin oldukça altında gerçekleşti.

Eylül ayına enflasyon tarafında olumlu beklentiler, Fitch’ten olumlu yönde açıklamalar ve Perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Plan’ın piyasaya olumlu yansımaları göz önünde bulundurarak olumlu tarafta başlayan BIST100 dün günü kar realizasyonlarıyla kapadı. %0.87 oranında gerileyerk günü tamamlayan borsa 10,000 seviyesi üzerinde kapanış yapmayı başardı.

Haber akışına yansıyan önemli başlıklara baktığımızda yurt dışı kurumlardan Citi araştırma merkezinin Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Citi ekonomistlerinin yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin 3. Çeyrekte daralmasını ve 4. çeyrekte zayıf bir görünüm sergilemesini bekledikleri yer aldı. Ayrıca Ekonomide beklenenden daha derin yavaşlamayla erken gevşeme riskine dikkat çeken ekonomistler “Görüşümüze göre, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlama, erken bir gevşeme riskini artırırken, vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını da zayıflatabilir. Belirtilen zorlu koşulları göz önünde bulundurarak, TCMB’nin kasım ayına kadar beklemede kalmasını ve yıl sonunda politika faizini yüzde 45 seviyesinde görmeyi bekliyoruz” değerlendirmesi yapıldı.

Citi’den gelen faiz indirim beklentisi yorumuna karşın Morgan Stanley ise yayınladığı raporda Merkez Bankası’nın iç talepte yaşanan yavaşlamanın hızı konusunda rahat olduğu değerlendirmesinde bulundu ve bu yıl politika faizinde değişikliğe gidilmeyeceği yönündeki beklentisini korudu. Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrası yayımlanan, ekonomist Hande Küçük imzalı değerlendirmede, “Bugünkü enflasyon verisi TCMB’nin yönlendirmeleri ve piyasa beklentileri ile büyük ölçüde uyumlu olsa da, hizmet enflasyonunun halen yüksek ve yapışkan seyretmesi ve son enerji fiyat artışlarının potansiyel yansımaları, bize göre TCMB’nin sıkı parasal duruşunu sürdürmesine ve iletişimde sıkılaştırma eğilimini korumasına yol açacaktır” denildi.

Türk Lirası tarafına baktığımızda geçen hafta sonu ile birlikte başlayan iyimserliğin enflasyon verisi sonrası korunamadığını ve 34 altına sarkan USDRY’nin günü yine 34 seviyesine yükselerek tamamladığını gördük. Bugün açılışta USDTRY 34.015, EURTRY 37.658 ve GBPTRY 44.612 seviyesinde.

Yurt dışında takip edilen verilerden ABD imalat PMI rakamı 50 altında 47.9 olarak açıklanırken geçen ay açıklanan 48 rakamının da altında geldi. Ayrıca inşaat harcamaları verisi de %0,1 daralma beklentisine karşın %0,3 daralmaya işaret ederek olumsuz tarafta yer aldı.

ABD’den gelen verilerin zayıf seyretmesi ve Libya’daki siyasi endişelerin hafifleyerek petrol üretiminde artış olacağı beklentileri ile risk iştahı gerilerken Dolar endeksinde 101.7 seviyelerine yükseliş gözlemlenirkeni ABD borsasında da satışlar yaşandı. Petrol üretimindeki olası artış sebebiyle ise brent petrolde ciddi bir satış baskısı yaşandı. Brnet petrol %4.84 oranında düşüş yaşayarak günü 73.77 seviyesinden tamamladı.

Bugün Türkiye piyasalarını etkileyecek bir veri açıklaması bulunmazken Avrupa ve İngiltere’de açıklanacak PMI verileri takip edilecek. Ayrıca ABD’den gelecek Ticaret dengesi, fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş pozisyon verileri piyasaların radadırnda olacak.