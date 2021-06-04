Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 4 Haziran 2021

Dün Yaşanan gelişmelere bakıldığında günün en önemli verisi Türkiye tarafından gelen enflasyon rakamlarıydı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de enflasyon Mayıs ayında aylık % 0,89 artışla %16,59 oldu. ÜFE ise aylık %3,92 artışla %38,33 oldu. ÜFE’deki artış devam ederken TÜFE’de ise 17 günlük kapanma etkili oldu. Fakat gerek ÜFE’deki yükseliş gerekse döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle enflasyonun Haziran ayında yükselemeye devam etmesi bekleniyor.

Bu hafta TL varlıklar üzerinde ciddi baskı yaratan unsur ise 'faiz indirimi' kaygılarının yeniden gündeme gelmesi oldu. Geçtiğimiz günlerde TCMB Başkanının genişlemeci politika için henüz erken mesajı vermesine karşın piyasalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının etkisinin ağır bastığı görülüyor. Bunun nedeni ise istenen faiz politikasının uygulanması için Son 20 ayda 3 merkez bankası başkanı değişimi ile bunu tecrübe eden piyasalarda bu algı ile TL de tarihi düşük seviyelerden işlem görüyor.

Yurt dışı tarafta ise Piyasalar Euro bölgesinden gelen PMI verilerini takip etti. Gelen veriye göre Euro bölgesinde Hizmet PMI endeksi 55.2 seviyesine çıktı. Böylelikle veri 3 yılın en iyi seviyesine doğru yaklaştı. Son haftalarda Avrupa kanadında aşılamanın hız kazanması ile birlikte vaka sayılarında yaşanan düşüş, veride ki ivmenin artmasına destek sağladı. Bileşik PIM ise 57.1 seviyesine yükseldi.

Diğer yandan ABD kanadından gelen ADP özel sektör istihdam verisi ise 978 Bin artış gösterdi. Ek olarak işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ise 385 Bin olarak açıklandı. Her iki veri de piyasaları tatmin etti ve dolar endeksi toparlanma hareketleri sergiledi.

Son işlem gününde ise piyasalar ABD kanadından gelecek olan İşsizlik Oranı ve Tarım Dışı İstihdam verisini takip edecek. Fed’in de yakından takip ettiği veriler ile birlikte dolar endeksinde hareketlilik artabilir. Gün içerisinde ayrıca Avrupa MB Başkanı Lagarde’ın konuşma yapması bekleniyor

Kur tarafına baktığımızda dünkü işlem gününe 8,5990 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,6905 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,5364 GBPTL kuru ise 12,2571 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,7113 EUR/TL 10,5513 GBP/TL kuru ise 12,2736 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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04/06/2021 10:33