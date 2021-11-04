Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 4 Kasım 2021

Dün gerçekleşen Fed faiz toplantısının sonuçları beklentiler ile paralel geldi. Faiz oranında değişikliğin yapılmadığı toplantıda, varlık alımları aylık 15 milyar dolar tutarında azaltılacak. 120 milyar dolarlık tutarın 8 aylık dönemde azaltılması ile 2022'nin ilk yarısında varlık alım azaltımı tamamlanış olacak. Metinde ayrıca enflasyona dair geçici vurgusu tekrar edildi. Fed Başkanı Powell'ın faiz artırımının henüz zamanı olmadığını ve bu konuda sabırlı olabileceklerini söylemesiyle de piyasalar daha dengeli bir seyir izledi.

Türkiye’de ise dün bir diğer önemli veri tüfe rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) verilerine göre Ekim ayı enflasyon rakamları aylıkta %2,39 ve yıllıkta %19,89 oldu. Yıllıkta enflasyonun %20’nin üzerine çıkması bekleniyordu. Enflasyonun beklentilerden daha düşük gelmesine rağmen kurda yukarı yönlü hareketler yaşandı. Dün açılışı 9,605 dolaylarında yapan USDTRY 9,745’li seviyeleri gördü. Üretici fiyatlarında da artış gözlendi. Açıklamaya göre üfe aylıkta %5,24 ve yıllıkta %46,31 artış gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Lizbon’da yaptığı konuşmada, enflasyonda son dönemde görülen yükselişe rağmen orta vadede düşük kalmaya devam edebileceğini ve faiz artışı için gerekli koşulların gelecek yıl oluşmayabileceğini belirtti.

Türkiye’de önemli bir veri akışı bulunmazken, Almanya ve Euro Bölgesi'nde PMI, İngiltere'de Faiz Kararı, ABD'de İşsizlik Başvuruları ile Dış Ticaret Dengesi açıklanacak.

Dün enflasyon rakamlarının beklenenden biraz da olsa düşük gelmesi kurlardaki yukarı yönlü hareketi durduramadı. USDTRY 9,592 - 9,745 bandında hareket etti. Günü 9,645 seviyesinde kapatan USDTRY bugün piyasada 9,680 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 11,233 ve GBPTRY 13,215 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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04/11/2021 08:58