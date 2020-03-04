Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 4 Mart 2020

Piyasalardaki gelişmelere baktığımızda G-7 ülkelerinin yaptığı telekonferansta gündem koronavirüsün küresel ekonomiye etkileri oldu. Ülkeler, küresel büyümeyi desteklemek için İhtiyaç duyulduğunda harekete geçmeye hazır olduklarını belirttiler.

Para piyasaları ise Fed'in 17-18 Mart'taki toplantısında ya da daha önce 50 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının yüksek olduğu tahmininde bulunmuştu. Fed Başkanı Jerome Powell’da, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinde uzun süredir devam eden büyümeyi desteklemek için "uygun olan adımı" atacakları taahüdünde bulunmuştu.

Ve dün beklenildiği gibi ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitti.

Fed politika faizini 1,75-1,50 aralığından 1,00-1,25 aralığına çekti. Fed'den yapılan açıklamada kararın oybirliği ile alındığı ifade edilirken, "ABD ekonomisinin temelleri sağlam kalmaya devam ediyor ve Fed gelişmeleri yakından izliyor ve genişlemeyi desteklemek için uygun politikayı sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Koronavirüsün ABD ekonomisi için gelişen riskler oluşturduğu vurgulanırken virüs riskleri nedeniyle faiz indirimine gidildiği belirtildi.

Öte yandan Dün Türkiye tarafında enflasyon rakamları takip edildi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı. Yurt içi üretici fiyat endeksi ise yıllık %9,26, aylık %0,48 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, %40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, %16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler, ve %15,31 ile konut oldu.

Şubat 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 146 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 248 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ise enflasyon Şubat ayında enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisi ile 3 ayın en düşük seviyesine indi. ve bu gelişme, yayılmakta olan koronavirüs salgınının bölge ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin altını çizmekte.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,1959 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,1133 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,8326 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,8376 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,1397 , EUR/TL kuru 6,8474 , GBP/TL kuru ise 7,8652 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi ve İngiltere’den Hizmet PMI verisi, Amerika’dan Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve Ham Petrol stokları takibimizde olacak.

04/03/2020 10:40