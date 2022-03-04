Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 4 Mart 2022

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksini yayınladı. Şubat ayında yıllık bazda enflasyon %54,44 olurken, aylık bazda %4,81 olarak açıklandı. Üretici fiyatları ise yıllık bazda %105,01 olurken, aylık %7,22 oldu. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile 2023 Haziran seçimlerine tek haneli bir enflasyon ile gireceğiz sözünü tekrarladı.

Amerikan yatırım bankası JP Morgan Türkiye için 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka geçtiğimiz ay Türkiye yıl sonu enflasyonu için %35,7 tahmininde bulunmuştu. Son veriler ışığında tahminini %40,2’ye çıkaran banka, Mart ayında enflasyonun %60 seviyelerinde tepe yaparak yıl sonuna kadar bu seviyelerde devam edeceği öngörüsünde bulundu. Ayrıca banka politika faizinin de %14 seviyelerinde kalmaya devam edeceğini tahmin etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bankaların faiz kararları ile ilgili tahminde bulundu. Fed'in bu yıl 100 baz puan, gelecek yıl da 100 baz puanlık bir faiz artışına gitmesini beklediklerini açıkladı. İngiltere Merkez Bankası'nın bu yıl 75 baz puan, gelecek yıl ise 50 baz puan faiz artışı yapacağını öngören Fitch, Avrupa Merkez Bankası'nın ise 2022'de 20 baz puanlık faiz artırımında bulunmasının beklendiğini açıkladı.



Rusya-Ukrayna savaşında 9. güne girildi. Dün taraflar müzakereler için 2. kez masaya oturdu. Müzakerelerin ilk hedefinin acil ateşkes olduğu açıklanırken, tarafların sivillerin tahliyesi konusunda anlaştığı belirtiliyor. 3. görüşmenin de kısa bir zaman içerisinde yapılacağı açıklandı. Petrol fiyatlarındaki artış devam ederken, FED Başkanı Powell, Ukrayna savaşının ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğunu yineleyerek, durumu dikkatle izlediklerini vurguladı. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürürken, Rus borsası 28 şubattan beridir olağanüstü koşullar sebebiyle kapalı kalmaya devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olan Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ne de sıçrarken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi. Piyasaların gözü kulağı Ukrayna’da olmaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verileri de takip edilecek.

Jeopolitik riskler ve artan enflasyon ile döviz kurları üzerinde de yukarı yönlü hareketler görülüyor. USDTRY 14,136 seviyelerinde fiyatnalırken, EURTRY 15,591 ve GBPTRY 18,867 seviyelerinde fiyatlanmakta.

Bu habere tepkiniz:



04/03/2022 09:20