Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 4 Mayıs 2021

Mart ayında TCMB Başkanı'nın görevden alınması ile 8,46’ya çıkan dolar kuru, geçen hafta da 8,48’e çıkarak Kasım ayında görülen rekor sonrası zirveyi görmüş Euro kuru ise geçen hafta 10,27 ile rekor tazelemişti.

Döviz kurlarında yaşanan yükselişte para politikasına dair belirsizlik, yabancı çıkışları ve dövize olan talep etkili olurken enflasyondaki yükseliş de kurdaki fiyatlamayı etkiliyor.

Dün açıklanan TÜİK’in resmi verilerine göre, TÜFE Nisan ayında aylık %1,68 artışla %17,14 seviyesine yükseldi. Bu seviye Mayıs 2019 sonrası en yüksek seviye oldu, TÜFE Mayıs 2019’da %18,71 idi.

Nisan enflasyonu %17’yi aşarak son 23 ayın zirvesine çıktı ve %19 olan faiz ile aradaki makas da daraldı. TL’nin enflasyon bazlı reel getirisinin çok düşük olması ise döviz ve altına olan talebi artırmaya devam etmekte.

ÜFE ise Nisan ayında aylık % artışla %35,17 seviyesine çıkarak Kasım 2018 sonrası zirveyi gördü, ÜFE ve TÜFE arasındaki makas da yaklaşık 2,5 yılın zirvesine çıktı.

Yüksek gelen enflasyon verisinin ardından gözler bu hafta gerçekleşecek olan Merkez Bankası PPK toplantısına çevrildi. Açıklanan yüksek veri ile birlikte TCMB’nin bu ay faiz indirimine gitmemesi, en kötü ihtimalle faizleri sabit bırakması beklenirken gerek döviz kurunun yüksek olması gerekse küresel emtia ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle enflasyonun Mayıs’ta da yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

Dün ayrıca Türkiye ve Euro bölgesinde PMI verileri izlendi. Açıklanan rakamlara göre Türkiye İmalat PMI endeksi Nisan ayında 50.4 olarak gerçekleşti. 50 üzerinde gelen veri sektörde toparlanmaya işaret etse de, açıklanan veri 11 ayın en düşük seviyeleri olarak kayıtlara geçti

Euro bölgesinden ise endeks 62.9 olarak gerçekleşti. Bu seviye ile birlikte son 24 yılın en yüksek seviyesi kayda geçmiş oldu. Bilindiği gibi endeksin 50 üzerinde bir değer alması sektörün geliştiğine yönelik işaretler veriyor. Her ne kadar aşılama çalışmaları özellikle Avrupa’da hızla devam etsede, yeni vaka sayılarında tam olarak kontrol sağlanabilmiş değil.

Yeni günde piyasalar ABD kanadından gelecek olan ekonomik verileri takip edecek. Açıklanacak olan Fabrika Siparişleri ve Ticaret Dengesi verileri küresel bazda dolar endeksinde hareketliliğin artmasına neden olabilir

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,2941 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,2461 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,9456 GBPTL kuru ise 11,4695 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,2680 EUR/TL 9,9514 GBP/TL kuru ise 11,4705 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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04/05/2021 09:02