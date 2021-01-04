Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 4 Ocak 2021

Yılın son işlem gününde Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %153,5 artarak 1 milyar 986 milyon dolardan, 5 milyar 33 milyon dolara yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık Para Politikası Kurulu ise toplantı özetlerinde enflasyonla mücadele ve temkinli para politikası duruşu mesajlarını vurguladı.

Açıklanan notlarda enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmiştir denildi.

Bugünün en önemli verisi ise Türkiye tarafından gelen 2020 yılı enflasyon rakamı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Verilerin açıklanmasıyla salgının etkileri altında geçen 2020 yılına ilişkin enflasyon tablosu da ortaya çıkmış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı. Bu bağlamda Türkiye 2020 senesini %14,6 enflasyon oranıyla kapatmış oldu.

Yurt dışı tarafta ise Yeni yılda Avrupa'da ilk dikkat çeken konularında başında Kovid19 gelmeye devam ediyor. Aşılamalar kısa süre önce başlasa da vaka sayılarında ki artış kontrol altına alınamıyor. Almanya buna karşılık 10 Ocak itibari ile karantina önlemlerine devam edecek. İngiltere kanadında ise Başbakan Boris Johnson; İngiltere'de karantina sistemindeki kısıtlamaların muhtemelen daha da sertleşebileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Böylelikle Avrupa kanadın da yeni yılda da Kovid19 pandemisi ile mücadele başlıca konuların başında gelmeye devam ediyor

ABD tarafında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce veto ettiği 2021 savunma bütçesi, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da 3'te 2'nin üzerinde oyla kabul edilerek yasalaştı. ABD'de 2021'in ilk gününde istisnai olarak toplanan Senato, Trump'ın 23 Aralık'ta veto ettiği 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa tasarısını oyladı. Oylamada 13 hayır oyuna karşılık 81 senatörün evet oyunu alan tasarı kabul edildi. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da 3'te 2 çoğunlukla geçtiği için Trump'ın veto yetkisini aşmış oldu. Söz konusu bütçe tasarısı, 4 yıllık görev süreci içinde Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaşan ilk tasarı olarak kayıtlara geçti.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 7,3734 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,4392 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0304 GBPTL kuru ise 10,1618 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,3807 EUR/TL kuru 9,0359 GBP/TL kuru ise 10,0956 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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04/01/2021 09:16