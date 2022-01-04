Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 4 Ocak 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Döviz kurunda yaşanan ülkemiz ekonomisi gerçekleriyle ilgili olmayan dalgalanmadır. Bir yerden sonra serbest piyasa ekonomisinin dışına çıkarak, arkasında kötü niyetlilerin göründüğü bir duruma büründü.” ifadelerini kullandı. "Ülkemizde, %6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız." Açıklamasını yaptı.

Türkiye’de enflasyon Aralık ayında %36,08 olarak açıklandı. 2002 yılı sonrası en yüksek seviyeyi gören eflasyon, üretici fiyatlarında da %79,89 ile yine 2002 sonrası zirve yaptı.



ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs Türkiye'de enflasyonun yılın ilk çeyreğinde %40 seviyesini aşacağı ve yılın büyük bir bölümünde bu seviyede kalacağı tahmininde bulundu. Ayrıca yapılan açıklamada, “İdari ve kısmi mali önlemlerle desteklenen %14 seviyesindeki politika faizinin TL'yi sürdürülebilir biçimde dengeleyebilme konusunda başarılı olamayacağına yönelik görüşümüzü sürdürüyoruz" denildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 13 Aralık'ta yapılan dördüncü doğrudan döviz müdahalesinde 3,12 milyar dolar sattığını açıkladı.

Anlık olarak USDTRY 13,215 seviyeleridne fiyatlanıyor. EURTRY 15,010 ve GBPTRY 17,880 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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04/01/2022 09:14